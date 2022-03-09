الأربعاء 09 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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سياسي

في يوم الشهيد..

برلماني: تضحيات شهداء الوطن ستبقى خالدة في سجل البطولات والشرف

النائب أحمد مهني
النائب أحمد مهني

أكد النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام، أن اليوم ٩ مارس هو يوم الشهيد، نحتفل به ونتذكر بطولات وأمجاد قواتنا المسلحة واستعادة مصر لذكرياتها، موجها التحية لأرواح الشهداء الذين قدموا حياتهم هدية فداء للوطن، تحية فخر واعتزاز لأبطال مصر الشرفاء، الذين ضحوا بأرواحهم على مر التاريخ فداء للوطن في ذكرى "يوم الشهيد".

وقال مهني، إن تضحيات شهداء الوطن ستبقى خالدة في سجل البطولات والشرف نعلمها للأجيال الناشئة ليعلموا عظمة ما قدموه الأبطال فهي نبراس الطريق للأجيال القادمة لما تتضمنه من معاني التضحية والفداء للوطن، مضيفا خلال تلك المناسبة نتذكر اليوم الذي استشهد فيه الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان الجيش الأسبق عام 1969، حينما توجه إلى سيناء حيث جبهة القتال ضد إسرائيل.

وأكد نائب رئيس الحزب والأمين العام، أن القوى الناعمة من الأعمال الفنية والثقافية التي تجسد ما يقدمه أبطال الوطن من تضحيات هي أكبر توثيق لفترة زمنية هامة مر بها الشعب المصري، كذلك الفترة التي تصدت لها قواتنا المسلحة للعمليات الإرهابية أبان حكم الجماعة الإرهابية والتي أرادت أن تقود البلاد لمخطط فوضي، ولولا أبطالنا وتضحياتهم انقذو مصر من السقوط في الهوية.

وأشاد مهني، بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لأسر الشهداء، وذلك خلال الندوة التثقيفية الـ 33 للقوات المسلحة، مشددا على ضرورة تخليد ذكراهم وبطولاتهم والاحتفاء بها.

 

النائب أحمد مهني مجلس النواب اليوم ٩ مارس يوم الشهيد الشهداء تضحيات

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