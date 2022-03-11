مسلسلات رمضان 2022.. عبد الله بخش يشارك في «راجعين يا هوا»

يواصل الفنان عبدالله بخش تصوير دوره في مسلسل "راجعين يا هوا" بعد أن كثف المخرج محمد سلامة ساعات التصوير للحاق بالموسم الرمضاني المقبل.

"راجعين يا هوا" مأخوذ عن مسلسل إذاعي قديم من إبداعات الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة درامية للمؤلف سليمان عبدالمالك، وبدأ فريق العمل في تصويره شهر يناير الماضي.



المسلسل بطولة خالد النبوي، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد داش، إسلام إبراهيم، أحمد خالد صالح، كريم قاسم، سلمى أبوضيف، مصطفى درويش، طه الدسوقي، تميم عبده، صفاء الطوخي، جلا هشام، سالي حماد، ريهام الشنواني، والوجه الجديد نانسي هلال، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وكانت الشركة المنتجة عن عرض المسلسل الدرامي على قنوات dmc و cbc، ومنصة watchit ، خلال أيام الشهر الكريم.

أحداث المسلسل

تدور أحداثه حول بليغ أبو الهنا، الذي يعود إلي مصر وعليه ديون طائلة، نتيجة خسائر أعماله التجارية في أوروبا، فيضطر إلى دخول في محاولات استعادة حقه في الميراث من ورثة أخيه، لتشتعل بينهم الكراهية والضغائن، لكن دخوله في حياتهم، يجعله يواجه مهمة أكثر أهمية، كي يلم شمل العائلة بالحب والتآخي من جديد، في الوقت ذاته، تصحو قصة حبه القديمة مع فريدة، ويدخل في تجربة عاطفية جديدة مع ماجي.

وطرحت الشركة المنتجة البوستر الرسمي لمسلسل «راجعين يا هوى»، والذي ضم عدد كبير من الفنانين، على رأسهم خالد النبوي، هنا شيحة، نور، أنوشكا، أحمد بدير، نور خالد النبوي، وسلمى أبو ضيف، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، إخراج محمد سلامة، و إنتاج تامر مرتضى.