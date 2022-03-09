نائبة: ذكرى شهدائنا قوة دافعة لمزيد من العمل والمثابرة والبناء

قالت الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، إنه في ذكرى يوم الشهيد، الذي يحل في 9 مارس من كل عام، نتذكر تضحيات شهداء مصر العظام الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم من أجل بقاء هذا الوطن.

وأكدت "ثابت"، عبر بيان أصدرته، لهذه الذكرى أهمية خاصة لدى عموم المصريين، سواء منذ إعلان الاحتفال بهذا اليوم للمرة الأولى فى عام 1969 تخليدا لاستشهاد البطل عبد المنعم رياض خلال حرب الاستنزاف، أو فى السنوات العديدة التى أعقبت ذلك، بما تضمنته تلك الحقبة الطويلة من أحداث جليلة شهدت سقوط مزيد من الشهداء لحين تحقيق نصر أكتوبر العظيم، أو فى حرب مصر ضد الإرهاب، والتى اختلطت فيها دماء شهداء الجيش والشرطة بتراب هذا البلد جنبا إلى جنب مع دماء الشهداء من المدنيين، وبخاصة الذين دفعوا حياتهم ثمنا بعد أحداث ثورة 30 يونيو 2013، من أجل أن تبقى مصر حرة آمنة مستقرة.

وأردفت "ثابت"، لا ننسى فى هذا اليوم أيضا، ونحن نتذكر تضحيات شهدائنا، ونروى عنها لأبنائنا وأحفادنا، أن نقدم أسمى عبارات التقدير والإجلال لزوجات وأمهات الشهداء اللواتى ندعو لهن دائما بالصبر والسلوان، ونقدم لهن كل عبارات الدعم والمؤازرة، تقديرا لصمودهن وصلابتهن، والتضحيات التى قدمنها من أجل استرداد الأرض، وصون الكرامة، ومن أجل أن يعيش هذا الوطن مرفوع الرأس دائما.

واختتمت، فى يوم الشهيد، نسترجع الذكريات والأحداث، ونستلهم العبر والسير المجيدة، من أجل أن تعطينا قوة دافعة تمكننا من خوض ما نواجهه من تحديات وصعاب وأزمات، وتجعلنا أكثر صبرا وصلابة وسط عالم لا يعترف سوى بالأقوياء، و تدفعنا لمزيد من العمل والمثابرة والتنمية، من أجل الوصول بمصر إلى أعلى المراتب بين الدول والأمم، كما أراد لها هؤلاء الأبطال.