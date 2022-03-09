«دراغي» يجري مكالمة هاتفية مع ماكرون حول آخر تطورات الأزمة في أوكرانيا

أجرى رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، اليوم الأربعاء، مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحثا خلالها آخر تطورات الأزمة في أوكرانيا.

ووفق ما أفادت به وكالة نوفا للأنباء، فإن المحادثة بحثت تداعيات الأزمة على الاقتصاد الأوروبي قبيل انعقاد قمة المجلس الأوروبي غير الرسمية غدا وبعد غد في باريس.

وفي سابق، توقع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أن تدرج روسيا إيطاليا على قائمة الدول المعادية".

وردًا حول سؤال لتلفزيون الراي الإيطالي حول القائمة السوداء التي تعدها موسكو، قال دي مايو إنه من المتوقع أن يتم إدراج إيطاليا من قبل روسيا فيما يسمى بقائمة الدول المعادية، أيضًا لأن العقوبات التي تم تبنيها ضد موسكو "تضرب بشدة اقتصاد الاتحاد الروسي" الذي يواجه "عزلة متزايدة "على المستوى الدولي.

وأوضح دي مايو: "نحن من بين الدول التي ردت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بفرض عقوبات التي سوف تطال، في هذه اللحظة، النخبة الروسية والأثرياء".

وأشار دي مايو، إلى أنه مع إغلاق بورصة موسكو، فقد الروبل 30 بالمائة من قيمته وسُجن 15000 مواطن روسي بسبب التظاهر من أجل السلام، مضيفا “هذا يعطي فكرة عن كيف عزل بوتين روسيا عن بقية العالم”.

وأكد وزير الخارجية الايطالي، "إن إيطاليا تعتمد على الغاز الروسي لكن هذا لا يعني أنه يمكن ابتزازها".



وأضاف دي مايو: "كنت في زيارة مؤخرا إلى الجزائر وقطر ومع هذين البلدين سنعمل على زيادة الشراكة الطاقية مما يعني الحماية من الابتزاز وتوريد الغاز من مصادر أخرى".

وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي ، في مؤتمر صحفي جمعه برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بأن "أوكرانيا جزء من الأسرة الأوروبية وتعتزم إيطاليا دعمها"، وفق ما أفادت به وكالة نوفا للأنباء.