لمنع الاحتكار.. «الداخلية» تضبط 275 طن دقيق وسلع تموينية

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة استهدفت الحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.



أسفرت الحملات عن ضبط 1370 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها إعداد حملات لرصد أماكن الحجب مراكز البيع بأزيد من السعر الرسمى والمتداول بالأسواق والحد من تهريب السلع المدعمة ، بهدف ضبط الأسعار والسيطرة عليها لحماية جمهور المستهلكين .

وأسفرت الجهود عن ضبط 11 قضية بإجمالى مضبوطات 275,550 طن كان أبرزها ضبط قائد سيارة نقل حال سيره بمحافظة القاهرة، بحوزته 1402 جوال بلدى مدعم إستخراج 82% زنة 50 كيلو جرام للجوال بإجمالى وزن 70,1 طن دقيق مدعم 82%.

بالفحص تبين حمل قائد السيارة المضبوط فاتورة مثبت بها كمية 140 شكارة دقيق 82% وزن الواحدة 50 كيلو جرام بإجمالى كمية 7 طن خلافاً للحقيقة.



وضبط 77 طن "دقيق أبيض" معبأ داخل شكائر بدون مستندات "مجهولة المصدر" تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن شركة لتجارة السلع الغذائية، بمحافظة القليوبية.



وضبط 35 طن "دقيق أبيض" معبأ داخل شكائر بدون مستندات، مجهول المصدر، تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة مالك مخزن شركة لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة.



وضبط 21,52 طن "دقيق أبيض" معبأ داخل شكائر بدون مستندات "مجهولة المصدر" تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة.



وضبط قائد سيارة حال سيره بمحافظة القاهرة وبحوزته 14 طن دقيق بلدى مدعم إستخراج 82% مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم قام بتجميعها للإتجار بها فة السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى.



كما تم ضبط 7 طن سلع غذائية "دقيق أبيض" معبأ داخل شكائر بدون مستندات "مجهولة المصدر" تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة المدير المسئول مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص"، بمحافظة القاهرة.



وضبط 3,45 طن مقطعات "دواجن ، دواجن كاملة" بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة؛ تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القليوبية.



وضبط 2,5 طن أسماك مدخنة "رئجة" معبأة داخل عبوات بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة المنوفية.



وضبط 60 طن "عسل أسود" معبأ داخل عبوات بدون بيانات "مجهول المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة "العسل الأسود" بمحافظة البحيرة.



وقائد سيارة حال سيره بمحافظة البحيرة وبحوزته 3,05 طن "سكر، مكرونة تموينى" مخصصين ربطاً على البطاقات التموينية الذكية ومحظور تداولهما خارج منظومة الدعم للإتجار بها فى السوق السوداء أرباح غير مشروعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية لكل واقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.