الأربعاء 09 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لمنع الاحتكار.. «الداخلية» تضبط 275 طن دقيق وسلع تموينية

حملات تموينينة
حملات تموينينة

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة استهدفت الحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

أسفرت الحملات عن ضبط 1370 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها إعداد حملات لرصد أماكن الحجب مراكز البيع بأزيد من السعر الرسمى والمتداول بالأسواق والحد من تهريب السلع المدعمة ، بهدف ضبط الأسعار والسيطرة عليها لحماية جمهور المستهلكين .

 

وأسفرت الجهود عن ضبط 11 قضية بإجمالى مضبوطات 275,550 طن كان أبرزها ضبط قائد سيارة نقل حال سيره بمحافظة القاهرة، بحوزته 1402 جوال بلدى مدعم إستخراج 82% زنة 50 كيلو جرام للجوال بإجمالى وزن 70,1 طن دقيق مدعم 82%.

 

بالفحص تبين حمل قائد السيارة المضبوط فاتورة مثبت بها كمية 140 شكارة دقيق 82% وزن الواحدة 50 كيلو جرام بإجمالى كمية 7 طن خلافاً للحقيقة.


وضبط 77 طن "دقيق أبيض" معبأ داخل شكائر بدون مستندات "مجهولة المصدر" تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن شركة لتجارة السلع الغذائية، بمحافظة القليوبية.


وضبط 35 طن "دقيق أبيض" معبأ داخل شكائر بدون مستندات، مجهول المصدر، تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة مالك مخزن شركة لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة.


وضبط 21,52 طن "دقيق أبيض" معبأ داخل شكائر بدون مستندات "مجهولة المصدر" تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة.


وضبط قائد سيارة حال سيره بمحافظة القاهرة وبحوزته 14 طن دقيق بلدى مدعم إستخراج 82% مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم قام بتجميعها للإتجار بها فة السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى.


كما تم ضبط 7 طن سلع غذائية "دقيق أبيض" معبأ داخل شكائر بدون مستندات "مجهولة المصدر" تم تخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة المدير المسئول مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص"، بمحافظة القاهرة.


وضبط 3,45 طن مقطعات "دواجن ، دواجن كاملة" بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل وتشكل خطراً على الصحة العامة؛ تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القليوبية.


وضبط 2,5 طن أسماك مدخنة "رئجة" معبأة داخل عبوات بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة المنوفية.


وضبط 60 طن "عسل أسود" معبأ داخل عبوات بدون بيانات "مجهول المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة "العسل الأسود" بمحافظة البحيرة.


وقائد سيارة حال سيره بمحافظة البحيرة وبحوزته 3,05 طن "سكر، مكرونة تموينى" مخصصين ربطاً على البطاقات التموينية الذكية ومحظور تداولهما خارج منظومة الدعم للإتجار بها فى السوق السوداء أرباح غير مشروعة.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية لكل واقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

شرطة التموين وزارة الداخلية الغش الغذائى الحملات أماكن الحجب السعر الرسمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

الأكثر قراءة

«الدستور» تكشف سبب وفاة كابتن بايونيرز أحمد فتحى

مفاجأة بشهادة الطب الشرعي في قضية ضحية الابتزاز بسنت خالد

مدبولي: ليس لدينا احتياج للجوء للسوق العالمي لشراء للقمح حتى نهاية 2022

الرئيس السيسي يؤكد خلال حديثه مع بوتين ضرورة تغليب لغة الحوار

مايان السيد لـ«الدستور»: فخورة بالوقوف أمام الرئيس السيسي في احتفالات «يوم الشهيد»

مدبولى: أسعار جميع السلع الاستراتيجية ارتفعت على مستوى العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

يعصرون ضحاياهم!

فيصل شمس

عفوًا! لماذا تريد من أوروبا أن تعطف عليك؟

حسين دعسة

وقود مختلف يدخل أتون الحرب الروسية الأوكرانية

خيري حسن

«يوم الشهيد».. حديث شخصى مع الجنرال «عبدالمنعم رياض» فى مكتب هيكل

إبراهيم داود

شاكر عبدالحميد

مايكل كمال

لماذا نخاف؟ وكيف نتعامل مع خوفنا؟

ماجد حبته

منظومة رقمية مصرية إفريقية

الحسين عبدالرازق

كلمتين باختصار فى موضوع الأسعار!

صور

جنازة شقيق الفنان أحمد عبدالعزيز

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يهدم 3 منازل في النقب والقدس ويمنع الصلاة بمسجد ببيت لحم

الاحتلال يُعتقل 20 فلسطينيًا من الضفة الغربية ويُمدد توقيف 11 أسيرًا

«الصحة الإسرائيلية» تُسجل 1135 إصابة جديدة بفيروس كورونا