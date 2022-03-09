الأربعاء 09 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس الوزراء: 35% من التضخم فى مصر يحدث لأسباب مرتبطة بعوامل خارجية

مدبولي
مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن 35% من التضخم في مصر يحدث لأسباب مرتبطة بعوامل خارجية، إذ زادت أسعار القمح 48% وأسعار النفط ارتفعت 55% منذ الأزمة الأوكرانية، مؤكدا أن الحكومة تدرك الشكاوى التي يشتكي منها المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار، ولكن الزيادة هي زيادة عالمية بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

 وأضاف مدبولي: "دول كثيرة أخرى تحمل الزيادات على المستهلك والمواطن وسعر البترول زاد 100% في بعض الدول الأوروبية".

وتابع: "كافة المؤسسات التي توقعت التعافى للاقتصاد العالمى بعد تداعيات كورونا بدأت في التغيير للتشاؤم بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، موضحا أن العالم أمام موجة كبيرة من التضخم بسبب الأزمة". 

وأضاف في مؤتمر صحفى: "كافة السلع الاستراتيجة زادت أسعارها على مستوى العالم خلال الـ14 يوما الماضية ومنها 11% للحوم والبترول، الأرقام قفزت 55% وهى قفزات لم يشهدها العالم من عشرات السنين".

 

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الوضع سيئ!

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