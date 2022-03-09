توزيع منهج الرياضيات والعلوم للصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022

يبحث الكثير من أولياء أمور لطلاب الصف الرابع الابتدائي عن توزيع منهج الرياضيات للصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الثاني 2022، وكانت قد كشفت وزارة التربية والتعليم عن توزيع المناهج الدراسية لمادة الرياضيات بالصف الرابع الابتدائي، ويقدم موقع الدستور لأولياء الامور خطة الوزارة وهي كالتالي.

توزيع منهج الرياضيات للصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022

منهج شهر مارس 2022

- تابع الوحدة السابعة (عمليتا الضرب والقسيمة: الحساب والعلاقات).

- المفهوم الثاني: الدروس من 14 إلى 16.

- الوحدة الثامنة (ترتيب العمليات).

- المفهوم الأول الدروس من 1 إلى 4.

- الوحدة التاسعة (الكسور الاعتيادية).

- المفهوم الأول: الدروس من 1 إلى 7.

- المفهوم الثاني: الدروس من 8 إلى 12.

- المفهوم الثالث: الدروس من 13 إلى 14.

منهج شهر إبريل 2022 لرياضيات الصف الرابع الابتدائي

- تابع الوحدة التاسعة (الكسور الاعتيادية).

- تابع المفهوم الثالث: الدروس من 15 إلى 17.

- الوحدة العاشرة (الكسور العشرية).

- المفهوم الأول: الدروس من 1 إلى 4.

- المفهوم الثاني: الدروس من 5 إلى 7.

- المفهوم الثالث: الدروس من 8 إلى 12.

- الوحدة الحادية عشر (بيانات تحتوي على كسور).

- المفهوم الأول: الدروس من 1 إلى 5.

توزيع منهج العلوم للصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022

وتستعد وزارة التربية والتعليم في عقد امتحانات شهري فبراير ومارس لصف الرابع الابتدائي بداية شهر ابريل، وجاء توزيع منهج العلوم للصف الرابع الابتدائي كالتالي:

شهرمارس

الوحدة الثالثة : (الطاقة والوقود)

المفهوم الأول: أجهزة والطاقة - الظاهرة الداعمة المفهوم.

درس الأجهزة والطاقة- سلاسل الطاقة- الوظائف والطاقة- أنشطة وتدريبات.

المفهوم الثاني: الوقود- الوقود والرحلات على الطريق- أنواع الوقود- النفط والماء- تكوين الوقود الحفري- المحافظة على الطاقة الكهربائية- المحافظة على الوقود الحفري- حفارات النفط والربوبوتات- مميزات وعيوب الوقود- أنشطة والتدريبات.

شهر إبريل

الوحدة الرابعة : ( الطاقة المتجددة)

المفهوم الثالث : مصادر الطاقة المتجددة- الطاقة الشمسية- تسخير الرياح- الماء الساقط- أنشطة وتدريبات.