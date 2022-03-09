مطران طيبة للكاثوليك يستقبل الرئيسة العامة لراهبات الكلمة المتجسد

ذكرت صفحة الكنيسة اليوم، أن نّيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، استقبل بدار المطرانية بالأقصر الأم ماري ربدنتورا رودريجيس، الرئيسة العامة لراهبات الكلمة المتجسد، برفقتها الأخت ماري بلين، الرئيسة الإقليمية، والأخت ماري فيدليداد، الرئيسة المحلية.

ورحب نيافته بالرئاسة العامة ورفيقاتها، معبرًا عن شكره لتواجدها وزيارتها، واستجابتها لطلب تواجد الرهبنة من أجل الخدمة بالإيبارشية، حيث يخدمن الآن ثلاث راهبات، برعية العائلة المقدسة بجراجوس.

تضمن اللقاء أيضًا تعريف نيافته للأم الرئيسة، بمناطق الخدمة بالإيبارشية، بالإضافة إلى الاحتياج اللازم للعديد من الراهبات، من أجل الخدمة في أماكن عديدة، داخل الإيبارشية.

ومن ناحيتها، عبرت الأم الرئيسة عن سعادتها بزيارة الإيبارشية، ثم عرضت حضور الرهبنة بعدة أماكن في العالم، مقدمة الشكر على ما يلقونه الأخوات الراهبات من اهتمام وتشجيع بالإيبارشية. واختتم اللقاء بالقداس الإلهي، والبركة الرسولية الختامية.

كما ذكرت صفحة مطرانية الاقباط الكاثوليك بسوهاج، أن نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، التقى بفريق خدمة الشباب الإيبارشي بسوهاج، بقيادة الأب بولس ميخائيل.

جاء هذا لمناقشة ما تَمَّ تنظيمه خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى وضع الرؤية المستقبلية للأمور التي تخص الفترة المقبلة، كما شجع نيافته فريق الخدمة وحفزهم على عمل المزيد من الإنجازات.

وايضا ذكر المكتب الإعلامي عن إيبارشية المنيا، أن نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، افتتح مؤتمر خدمة "يسوع مفرح القلوب"، المقام لمدة يومين، وذلك بفندق التكوين والخدمات بسمالوط.

وأعطى الأب المطران كلمة روحية للحاضرين حول (الاحترام، الإصغاء، الصلاة بالكلمة، وممارسة الأسرار المقدسة)، مختتمًا اللقاء بالصلاة والبركة الرسولية الختامية للحاضرين.

الجدير بالذكر أن هذه اللقاءات تأتي ضمن اهتمام ومتابعة نيافة الأنبا باسيليوس لجميع الأنشطة، والمؤتمرات الخدمية بالإيبارشية.