السجن 6 سنوات لمتهم بخطف وهتك عرض طفلة في المعصرة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بمعاقبة متهم بخطف طفلة والاعتداء عليها بمنطقة المعصرة، بالسجن ٦سنوات مع الشغل.

وعُقِدَت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل محمود الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي أبو العلا ومحمد شرف الدين محمد عبده ومحمود محمد عبدالمنعم زيدان، وأمانة سر محمد السنوسي وعمر عاشور.

وأسندت النيابة للمتهم "ص.س" تهمة خطف المجني عليها، بأن توجه للمكان الذي تواجدت به خلال لهوها، وأبعدها عن الأعين، واقترنت هذه الجريمة بجريمة أخرى وهي قيام المتهم بالاعتداء على الطفلة المجني عليها جنسيًا.

وشهدت والدة المجني عليها أن ابنتها أخبرتها بقيام المتهم باستدراجها وخطفها والتعدي عليها، وشهد ضابط مباحث بقسم المعصرة، أن تحرياته أثبتت قيام المتهم بخطف الطفلة المجني عليها والتعدي عليها.