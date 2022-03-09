الأربعاء 09 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل تعليم مطروح يتفقد معرض المدرسة الفنية بنات

جولة وكيل تعليم مطروح
جولة وكيل تعليم مطروح

تفقد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، معرض مدرسة مطروح الثانوية الفنية بنات في حي الشروق بحضور نبيل نجيب مدير عام التعليم الفني وجيهان محمد مدير إدارة التعليم الصناعي ودعاء عطية مدير المدرسة.

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جولة وكيل تعليم مطروح 

وتفقد وكيل تعليم مطروح أقسام المعرض المختلفة بداية من قسم المشغولات الصوفية اليدوية البدوية مستمعا من مشرفات القسم والطالبات عن كيفية إستخدام الخامات البيئية في تنفيذ هذه المشغولات، ثم تابع أنشطة قسم التركيبات الكهربائية من خلال عدة تجارب عملية نفذتها الطالبات بمهارة وإتقان تحت إشراف معلمي القسم.

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جولة وكيل تعليم مطروح 

وتابع وكيل تعليم مطروح أعمال قسم الصباغة والطباعة وكيفية تصميم علم الجمهورية بطرق فنية مبسطة موجهاً الي التعليم الفني وإدارة المدرسة بالتواصل مع العلاقات العامة وإدارة الوحدة المنتجة لعرضها للبيع بأسعار مخفضة لمدارس المحافظة وكافة المؤسسات الحكومية الأخري من خلال مشروع رأس المال بالإضافة إلى المعروضات الفنية والمشغولات الخاصة بقسمي الملابس الجاهزة والزخرفة.

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جولة وكيل تعليم مطروح 

وأعرب وكيل تعليم مطروح عن سعادته بتواجده بين أبناء الفنية بنات مشيدًا بجودة المنتجات التي صنعها الطالبات وبما يتمتعن به من دقة ومهارة عالية تؤهلهم للمشاركة بفاعلية في سد إحتياجات المجتمع المدني من المنتجات وبأسعار تنافسية، مؤكدًا على توفير الدعم الكامل لمدارس التعليم الفني مسايرة لتوجه الدولة نحو الإهتمام بالتعليم الفني لإعداد جيل قادر على استكمال مسيرة التنمية الشاملة. 

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جولة وكيل تعليم مطروح 

وكرم وكيل تعليم مطروح مديرة ومعلمات المدرسة تقديراً للمجهود المتميز والأداء الفعال والمساهمة الإيجابية في تنظيم معرض شامل لأنشطة الفنية بنات متمنياً لهم دوام التوفيق ووافر السداد. 

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جولة وكيل تعليم مطروح 

كما كرم بعض الطالبات المتميزات تقديرًا لتفوقهن عمليًا وعلميًا وليكون حافزاً قوياً لهن لاستمرار التميز التعليمي في دراستهن. 

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جولة وكيل تعليم مطروح 
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جولة وكيل تعليم مطروح 
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جولة وكيل تعليم مطروح 
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جولة وكيل تعليم مطروح 
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جولة وكيل تعليم مطروح 
وكيل وزارة التربية والتعليم المجتمع المدنى المؤسسات الحكومية التنمية الشاملة تعليم مطروح

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وائل لطفي

الوضع سيئ!

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