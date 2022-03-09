الأربعاء 09 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس مسجلين خطر لحيازتهما مواد مخدرة بالمرج

حبس مسجلين
حبس مسجلين

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح  المرج، اليوم الأربعاء، حبس مسجلين خطر 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على المتعاطين بمنطقة المرج. 

وطالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين، وتبيَّن حيازتهما "كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كجم، كمية من مسحوق الهيروين المخدر، طبنجة، فرد خرطوش، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، ميزان حساس، مبلغ مالي، 4 هواتف محمولة".

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة النارية بقصد الدفاع، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهما.

وأقرا بتحصلهما على المواد المخدرة من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الإسماعيلية، والأسلحة النارية من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

النيابة تحقيق المواد قسم شرطة متهم

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

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