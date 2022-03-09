حبس المتهم بإلقاء زوجته وأبنائه من الطابق الأول في قنا

أمرت النيابة العامة في قنا، اليوم الأربعاء، بحبس عامل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بإلقاء زوجته وأطفاله الخمسة من الطابق الاول بمنزله، تحت تأثير المخدر بقرية دندرة التابعة.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا إخطارًا، من غرفة العمليات، بإصابة أسماء.ط.ع، 35 عامًا، بجرح بفروة الرأس، و أطفالها، حبيبة.ا.ح، 16 عامًا، بسحجات وكدمات، وحبيب 12 عامًا، بحالة إغماء، وحسين 10 أعوام، بكسر في الذراع الأيمن، وحنين 8 أعوام، بنزيف في المخدر ومصطفى، عامان بسحجات وكدمات.

وكشفت التحريات الأولية، أن الزوج ألقى بزوجته وأطفاله الخمسة، من الدور الأول من المنزل، تحت تأثير المخدر.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي، وضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النياية العامة لتتولى التحقيقات.