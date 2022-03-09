التصريح بدفن جثة صاحب معرض توفى فى تصادم سيارتين بسوهاج

أمرت النيابة العامة بسوهاج، اليوم الأربعاء، التصريح بدفن سائق سيارة توفى في حادث تصادم بالطريق الصحراوى الشرقى عند نقطة الكيلو 80 اتجاه.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد وجود حادث تصادم ومتوفي بالطريق الصحراوي الشرقي بالكيلو 80 أتجاه أسيوط دائرة المركز ووجود متوفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والرائد إبراهيم صقر رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم، أنه أثناء سير السيارة نقل بمقطورة تابعة لشركة قيادة "سامي ا س ا" 47 سنة سائق ويقيم الغربية، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالسيارة "ملاكي" قيادة "أيمن ا ا ر" 47 سنة صاحب معرض موبيليا ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج.

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة الثانية، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي، وبسؤال قائد السيارة الأولي أفاد بأنه أثناء سيره بالطريق اتجاه سوهاج فوجئ بالسيارة الخاصة بالثاني أمامه، ولم يستطع مفاداتها فاصطدم بها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة التي صرحت بدفن الجثة.