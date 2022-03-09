الأربعاء 09 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التصريح بدفن جثة صاحب معرض توفى فى تصادم سيارتين بسوهاج

جثة
جثة

أمرت النيابة العامة بسوهاج، اليوم الأربعاء، التصريح بدفن سائق سيارة توفى في حادث تصادم بالطريق الصحراوى الشرقى عند نقطة الكيلو 80 اتجاه.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد وجود حادث تصادم ومتوفي بالطريق الصحراوي الشرقي بالكيلو 80 أتجاه أسيوط دائرة المركز ووجود متوفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والرائد إبراهيم صقر رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم، أنه أثناء سير السيارة نقل بمقطورة تابعة لشركة قيادة "سامي ا س ا" 47 سنة سائق ويقيم الغربية، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالسيارة "ملاكي" قيادة "أيمن ا ا ر" 47 سنة صاحب معرض موبيليا ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج.

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة الثانية، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي، وبسؤال قائد السيارة الأولي أفاد بأنه أثناء سيره بالطريق اتجاه سوهاج فوجئ بالسيارة الخاصة بالثاني أمامه، ولم يستطع مفاداتها فاصطدم بها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة التي صرحت بدفن الجثة.

النيابة العامة بسوهاج حادث تصادم الطريق الصحراوي الكيلو مدير امن سوهاج مركز شرطة أخميم

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

الأكثر قراءة

مفاجأة بشهادة الطب الشرعي في قضية ضحية الابتزاز بسنت خالد

«الوزراء» يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن مواجهة ارتفاع الأسعار

عودة «البرودة».. حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري لبحث تدخلات تركيا بالشئون العربية

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 9-3-2022

رئيس مدينة سيوة يلتقي رؤساء مراكز الشباب والأندية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وقود مختلف يدخل أتون الحرب الروسية الأوكرانية

خيري حسن

«يوم الشهيد».. حديث شخصى مع الجنرال «عبدالمنعم رياض» فى مكتب هيكل

إبراهيم داود

شاكر عبدالحميد

مايكل كمال

لماذا نخاف؟ وكيف نتعامل مع خوفنا؟

ماجد حبته

منظومة رقمية مصرية إفريقية

الحسين عبدالرازق

كلمتين باختصار فى موضوع الأسعار!

ماجد حبته

المتحف «الأخضر» الكبير

محمود خليل

الرئيس السادات.. والحضور المختلف للدين

صور

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

حالة الطقس الآن.. المنخفض الصحراوى يضرب مصر

محطة تل أبيب

المزيد

«الصحة الإسرائيلية» تُسجل 1135 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إسرائيل تعلن السماح لـ25 ألف أوكرانى بالبقاء كلاجئين

« الثوري الفلسطيني»: نظام الفصل العنصري سينهار في إسرائيل