الأربعاء 09 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط راكب مصري بحوزته زجاجات «الكونترمال» بالمطار

مطار القاهرة
مطار القاهرة

تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، من ضبط راكب مصري بحوزته زجاجات بداخلها سائل الكونترمال المدرج بجداول المخدرات.

البداية، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب طائرة الخطوط الإيطالية القادمة من روما، استوقف عمر سالم ياسين مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب إثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

بتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة لم يتلاحظ وجود اشياء مخالفة، وبتفتيش حقائب الراكب يدويا فوجد جاكيت خاص بالراكب فوق عربة حمل الحقائب.

بفحصه عثر به كيس بلاستيك بداخله 6 عبوات بها سائل الكونترمال المدرج بجداول المخدرات، تم تحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، العرض على النيابة للتحقيق.

سلطات مطار القاهرة الدولي راكب مصرى سائل الكونترمال المخدرات ضبط

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

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