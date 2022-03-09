بتكلفة تتجاوز 200 مليون دولار.. وزير قطاع الأعمال العام يستعرض خطة تطوير «راكتا» للورق

عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا مع مجلس إدارة الشركة العامة لصناعة الورق (راكتا)، بحضور عماد الدين مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

تم خلال الاجتماع استعراض دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لتطوير شركة راكتا التي أعدها المكتب الاستشاري الهندي C2C، حيث تتضمن خطة التطوير -بتكلفة تتجاوز 200 مليون دولار- شراء خط إنتاج (ورق التغليف) بطاقة 500 طن/ يوم يعمل كبديل لخطي الإنتاج (1، 2)، وشراء ماكينة جديدة لإنتاج 220 طنا/ يوم من كرتون دوبلكس مغطى (ورق مقوى)، وخط الإنتاج لب مبيض/ غير مبيض بطاقة 250 طنا/ يوم من خامة جريد النخيل ونواتج تقليم الأشجار.

وتوفر الماكينات منتجات جديدة وسيطة للمصانع بدلا من استيرادها من الخارج، منها ألواح اللب المبيض التي تستخدمها مصانع إنتاج المناديل الورقية، واللب غير المبيض لاستخدامها كخامة لمصانع إنتاج الورق الصحي وتغليف المنتجات الغذائية والدوائية.

كما سيتم إنتاج ورق تغليف عالي الجودة (دوبلكس) يستخدم في تصنيع علب تعبئة من الكرتون لمنتجات الفاكهة والخضروات والمخطوطات الكتابية، بالإضافة إلى ورق تغليف عالي الجودة يستخدم في صناعة صناديق كرتونية للأجهزة الكهربائية ومنتجات الأطعمة.

وتشمل خطة التطوير أيضا وحدات معالجة للانبعاثات السائلة الناتجة عن عمليات الإنتاج لتحقيق التوافق البيئي، وتطوير محطة الكهرباء ووحدة معالجة المياه.

وفي هذا الإطار، وجه الوزير بسرعة اتخاذ الخطوات التنفيذية لمشروع التطوير، والتصرف -وفقا للإجراءات القانونية- في الآلات والمعدات المكهنة، إلى جانب الاستغلال الأمثل لموقع الشركة الواقعة على مساحة 97 فدانًا.