اليوم.. الحكم على عاطل بتهمة قتل مواطن وطفلته بحلوان

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، الحكم على عاطل لاتهامه بقتل مواطن وطفلته وإشعال النيران في جسدهما بسبب خلافات في منطقة حلوان.

كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد أحالت أوراق الدعوى إلى فضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدام المتهم من عدمه.

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمود كامل محمود الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي أبو العلا ومحمد شرف الدين محمد عبده ومحمود محمد عبدالمنعم زيدان، وأمانة سر محمد السنوسي وعمر عاشور.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم جودة خ. ٦١ عامًا بدائرة قسم شرطة حلوان قتل المجني عليه أحمد محمد عمدًا مع سبق الإصرار بأنه على إثر خلافات سابقة فيما بينهما وبباعث الانتقام بيت النية وصمم على تحقيق المنية وأعد لهذا الغرض سلاحا أبيض "ماسورتان حديديتان" فدلف للعين محل الواقعة وباغته حال نومه وعاجله بضربه واثخن بثلاثة في الرأس فدنا منه وكال له ضربه استقرت بصدره قاصداً من ذلك قتله وما أن أيقن وفاته حتى أضرم النيران في جسده فأحدث ما به من إصابات تايدت طبياً بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.

وأوضح أمر الإحالة أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى بأنه في ذات الزمان والمكان قتل المجني عليها الطفلة ملك أحمد عمدا مع سبق الإصرار بأنها ما أن دلفت لذات العين وأبصرته حال إتيانه جرمه محل الاتهام الأول فحاولت الفرار هاربه ولكن انهال عليها المتهم وضربها بذات السلاح الأبيض استقرت برأسها قاصداً من ذلك قتلها وما أن أيقن وفاتها حتى أضرم النيران في جسدها فأحدث ما بها من إصابات تأيدت طبياً بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياتها.