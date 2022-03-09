الخارجية الأمريكية تصف «السيل الشمالى 2» بالمشروع الميت

اعتبرت نائبة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، أن خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي 2" الرابط بين روسيا وألمانيا بات مشروعا ميتا".

وقالت نولاند، خلال جلسة استماع في الكونجرس: "أعتقد أن السيل الشمالي 2 بات الآن ميتا... إنه قطعة معدنية كبيرة في قعر البحر ولا أعتقد أن إحياءه ممكن".

وتعرض "السيل الشمالي 2" لعدة حزم من العقوبات الأمريكية جرت أقساها بعد إعلان روسيا يوم 22 فبراير الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك عن أوكرانيا، فيما أعلنت ألمانيا وقف عملية إصدار الترخيص للمشروع.

و"السيل الشمالي-2" هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز طبيعي يبلغ طول كل منهما 1200 كيلومتر، وبطاقة إجمالية تصل إلى 55 مليار متر مكعب سنويا من ساحل روسيا عبر قاع بحر البلطيق إلى ألمانيا.

وتم الانتهاء من بناء المشروع، الذي تشارك فيه "غازبروم" إلى جانب شركات أوروبية، العام الماضي، وإلى الآن كانت تتم مماطلة اعتماده من الهيئات الأوروبية بسبب رفضه من قبل بعض دول المنطقة والولايات المتحدة التي سبق أن فرضت عقوبات أبطأت عملية إقامة الخط.