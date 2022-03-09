الأربعاء 09 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

فصل التيار الكهربائى عن 15 قرية وتوابعهم بمراكز كفر الشيخ

فصل التيار الكهربائى
فصل التيار الكهربائى

أعلنت شركة الكهرباء بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، عن فصل التيار الكهربائي عن 15 قرية وتوابعهم، لإجراء أعمال الصيانة.

 

وذكرت الشركة أن الصيانة تتم بمراكز "كفر الشيخ، دسوق، الرياض، بلطيم، بيلا، قلين، الحامول، سيدي سالم ".

 

‏‎وسيتم فصل التيار من الساعة التاسعة والربع صباحاً، حتى الساعة الثالثة عصراً.

 

ومؤخرا، أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد لشبكات الجهد المنخفض لدعم القرى والمراكز بالطاقة الكهربائية اللازمة لتحسين مستوى الخدمة للمشتركين، وتقليل فترات انقطاع التيار الكهربائي، ودعم القرى بالمغذيات الكهربائية، بتكلفة استثمارية بلغت نحو مليون و 821 ألف جنيه.

قرية مراكز كفر الشيخ كهرباء الأربعاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

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