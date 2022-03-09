الأربعاء 09 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس التونسى: توجد شبكات منظمة هدفها تجويع المواطنين

الرئيس التونسى
الرئيس التونسى

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن ظاهرة الاحتكار للمواد الأساسية والمدعمة التي تفشت في كل أنحاء البلاد ليست من الظواهر التي تعكس الجشع والربح غير المشروع بل هي شبكات منظمة الهدف منها تجويع المواطنين وضرب السلم الأهلية لغايات سياسية مفضوحة لا تخفى على أحد.


جاء ذلك خلال لقاء سعيد مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن رمضان، بقصر قرطاج، حيث تناول اللقاء الأوضاع العامة في البلاد، وخاصة طرق التوزيع وظاهرة الاحتكار للمواد الأساسية والمدعمة على وجه الخصوص.


وذكرت الرئاسة التونسية - في بيان  - أن اللقاء تناول الاستشارة الوطنية، والنظر في سبل فتح شبكة الإنترنت دون مقابل بداية من اليوم الأربعاء حتى الأحد القادم ، لتمكين المواطنين من المشاركة في هذه الاستشارة حتى يساهموا في تحديد أسس المستقبل الذي يريدون.

من المشاركة الرئيس التونسي تمكين الأوضاع الخصوص الرئاسة التونسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

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