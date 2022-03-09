الاتحاد الأوروبى يشدد على دعم المرأة الليبية

شددت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا على دعم المرأة الليبية بأن تكون طرفا في عملية السلام في البلاد والتحول الديمقراطي والانتعاش الاقتصادي.

وقالت البعثة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية - "إن ليبيا بحاجة شعبها كاملا - رجالاً ونساءً - لبناء مستقبل مزدهر لأطفالهم"، مؤكدة أن مشاركة النّساء المتساوية والهادفة في السّلام والأمن ترتبط بشكل واضح بحمايتهنّ وحاجة أسرهنّ ومجتمعاتهن إلى الحماية ولا يمكن تحقيق شيء من ذلك دون تحقيق الآخر.

وأشار إلى أن النساء اللّيبيات لا تطالب بمقاعدهنّ في الحكومة وصنع القرار العام فحسب، بل هنّ أيضًا مبتكرات ورائدات أعمال يدفعن بالتنمية الاقتصادية في البلاد إلى الأمام.

وعلى صعيد آخر، قال مسؤول سياسة المناخ بالمفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي قد يتوقف عن الاستعانة بالغاز الروسي في غضون سنوات، ويمكنه الشروع في الحد من اعتماده عليه في غضون أشهر.

وأثار الغزو الروسي لأوكرانيا مخاوف تتعلق بأمن الطاقة، وستقترح المفوضية الأوروبية خططًا لتنويع إمدادات الوقود الأحفوري في أوروبا بعيدًا عن روسيا، والتحول بشكل أسرع إلى الطاقة المتجددة.

وأشار رئيس سياسة المناخ في الاتحاد الأوروبي فرانس تيمرمانس، إلى أن الخطط "ستقلل بشكل كبير من اعتمادنا على الغاز الروسي بالفعل هذا العام، وفي غضون سنوات ستجعلنا نتوقف عن استيراد الغاز الروسي".

وأضاف أمام لجنة البيئة بالبرلمان الأوروبي، "الأمر ليس سهلا، لكنه ممكن".

وتورد روسيا زهاء 40% من الغاز الذي تستهلكه أوروبا.

وستسعى خطة المفوضية، التي اطلعت "رويترز" على مسودتها، إلى خفض هذا الاعتماد عن طريق زيادة واردات الغاز والغاز الطبيعي المسال من دول أخرى والتشغيل التدريجي للغازات البديلة مثل الهيدروجين والميثان الحيوي.

وتهدف العناصر الأخرى من الخطة إلى بناء مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية بشكل أسرع، وضمان قيام البلدان بملء مخزون الغاز قبل الشتاء لتخفيف صدمات الإمداد.