الأربعاء 09 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بورسعيد تشهد سقوط كثيف للأمطار

شوارع بورسعيد
شوارع بورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد، مساء اليوم الثلاثاء، حالة من الطقس غير المستقر، بشكل مفاجئ، بعد اعتدال درجة الحرارة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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شهدت كل أحياء محافظة بورسعيد سقوط كثيف للأمطار، في ساعات متأخرة، جعلت المواطنين يتركون شوارع المحافظة للتواجد بالمنازل.

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ولم تتوقف التقلبات الجوية عند سقوط الأمطار وتسببت في إنخفاض درجات الحرارة، وزيادة حدة الرياح، وظهرت سماء المحافظة محملة بالسحب والغيوم، في ظل أجواء شتوية بنسبة 100 بالمائة.

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وحذرت محافظة بورسعيد من تعرض المحافظة خلال الساعات القادمة لأمطار متفاوتة الشدة وغزيرة أحيانا، وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ، وسط تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بضرورة الالتزام بالملابس الشتوية وعدم تخفيف الملابس.

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وأكدت محافظة بورسعيد في بيان سابق علي تطبيق خطة التعامل مع التقلبات الجوية طوال فصل الشتاء، وأكدت علي رفع درجة الإستعداد القصوي لمواجهة تراكم مياة الامطار، من خلال نشر سيارات كسح المياة أمام دواوين الأحياء، لسرعة التحرك لرفع تراكمات مياة الأمطار.

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الحرارة بيان المواطنين خلال حملة ملابس

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

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