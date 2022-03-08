مجدلانى يشيد بالجهود المصرية فى دعم القضية الفلسطينية

أعرب وزير التنمية الاجتماعية الفلسطينى أحمد مجدلانى، الثلاثاء، عن شكره للجهود المصرية ودعمها للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في كافة المجالات، والتي تؤكد دوما عمق العلاقات بين البلدين.

جاءت تصريحات مجدلانى خلال لقائه مع وزير القوى العاملة محمد سعفان، فى مقر الوزارة بالعاصمة القاهرة اليوم.

وبحث الطرفان تعزيز التعاون المشترك والتحضير للقاء الجمعية العربية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في الجزائر، بهدف مناقشة وإدخال تعديلات على النظام الأساسي لها، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

حضر اللقاء رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو، والمستشار الطبي بسفارة دولة فلسطين لدى مصر الدكتور فادي كساب، ومسؤول التواصل مع وزارة الخارجية بالسفارة طارق فانوس.

كما تطرق الاجتماع إلى التحضير لورشة عمل مختصة بشأن مواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا.

واطلع مجدلاني الوزير سعفان على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال، وما خلفته جائحة كورونا من آثار اجتماعية واقتصادية وارتفاع معدلات الفقر في ظل محدودية الموارد.

أشار الوزير الفلسطينى إلى جهود وزارة التنمية الاجتماعية بإطلاقها شعار "الانتقال من الإغاثة إلى التنمية"، والسجل الوطني الاجتماعي الهادف لمعالجة كل الاحتياجات التي يمكن أن تواجهها أي أسرة فلسطينية، وكذلك الفقر متعدد الأبعاد، لافتا إلى أن السجل الجديد سيركز على مفهوم الفقر المتعدد الأبعاد، وليس على مفهوم الفقر القديم الذي كان يعتمد على معادلة احتساب الفقر على أساس الدخل أو الاستهلاك، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي الذي يعتبر من أولويات وزارة التنمية الاجتماعية.

من جانبه، أكد سعفان أن وزارة القوى العاملة في مصر على استعداد تام للتعاون وتبادل الخبرات مع وزارة التنمية الاجتماعية، مشددًا على أهمية انعقاد اجتماع الجمعية العربية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية، لما لها من ضرورة لتنسيق الجهود العربية المشتركة ومعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك.