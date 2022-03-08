الأربعاء 09 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

كنوز قصر باكنجهام المخفية من درع الساموراى إلى مكتب البريد

كنوز مخفية
كنوز مخفية

يحتوي قصر باكنجهام المملوك حاليًا للعائلة المالكة البريطانية على كنوز مخفية ومقتنيات تعود لعصور قديمة، ولكل قطعة حكاية وقصة حرب من أجل الاستمرار، إليك أبرزها في التقرير التالي.

درع الساموراي من القرن السابع عشر

تشتمل المجموعة اليابانية على دروع وأسلحة وبورسلين ومراوح ويُعتقد أنها الأكثر شمولًا في العالم الغربي، من أقدم العناصر في المجموعة درع الساموراي الذي أرسله شوجون توكوجاوا إياسو، القائد العسكري الذي حكم اليابان نيابة عن العائلة الإمبراطورية إلى الملك جيمس الأول.

ووفقًا لموقع ذا ناشونال، تم تسليم الدرع للعائلة المالكة بعد وقت قصير من إجراء أول اتصال بين إنجلترا واليابان.

ختم موريشيوس بلونين

الملكة هي خامس ملك يرث المجموعة الملكية للطوابع البريدية، وأهمها ختم Twopenny Blue Mauritian نادر للغاية من عام 1847.

تبلغ قيمته 2 مليون جنيه إسترليني في مجموعة تزيد قيمتها عن 100 مليون جنيه إسترليني، وكان أول طابع يصدره مكتب بريد استعماري واشتراه الملك جورج الخامس في مزاد علني في عام 1904.

بيضة فسيفساء فابرجيه

صنع الصائغ الروسي البيضة ليعطيها القيصر نيكولاس الثاني لزوجته تسارينا ألكسندرا في عام 1914، مصنوعة من البلاتين والذهب ومزينة بالزمرد والياقوت والماس، وهي تحمل نقشًا لأطفال الزوجين الخمسة بالداخل، بعد أربع سنوات قتل البلاشفة الأسرة.

مكتب بريد المحكمة

إضافة إلى حمام سباحة غير مرئي وغرفة سينما وجراحة طبيب NHS وماكينة صراف آلي في الطابق السفلي، يوجد أيضًا في قصر باكنجهام مكتب بريد خاص به.

لم تُشاهد الغرفة علنًا منذ عام 1948 عندما كان لها دور فعال في التعامل مع اتصالات ما بعد الحرب.

ساعة إردلي نورتون الفلكية

اشتراها جورج الثالث لغرفة ملابسه في قصر باكنجهام، وكانت ساعة إردلي نورتون عام 1765 من أحدث التقنيات لعصرها.

قصر باكنجهام كنوز درع الساموراي ختم بيضة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

الأكثر قراءة

خبراء: زيارة الرئيس للسعودية تستهدف التنسيق لمواجهة تداعيات الحرب الأوكرانية والأزمة الإيرانية

موسيمانى يشتكى من تدخلات حسام غالى.. وواتفورد يطلب ديانج

مفاجأة بشهادة الطب الشرعي في قضية ضحية الابتزاز بسنت خالد

النجم اللبنانى رامى عياش لـ«الدستور»: أغنية «أنت لي» تجربة جريئة ومختلفة.. وطرح الكليب بالأبيض والأسود أضاف للأغنية

جمع 50 مليون جنيه.. ضبط نصاب أوهم ضحاياه بعلاجهم بالأعشاب

«الأعمال السعودى المصرى»: زيارة السيسى للمملكة لها أهمية كبيرة لتنمية العلاقات الاقتصادية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وقود مختلف يدخل أتون الحرب الروسية الأوكرانية

خيري حسن

«يوم الشهيد».. حديث شخصى مع الجنرال «عبدالمنعم رياض» فى مكتب هيكل

إبراهيم داود

شاكر عبدالحميد

مايكل كمال

لماذا نخاف؟ وكيف نتعامل مع خوفنا؟

ماجد حبته

منظومة رقمية مصرية إفريقية

الحسين عبدالرازق

كلمتين باختصار فى موضوع الأسعار!

ماجد حبته

المتحف «الأخضر» الكبير

محمود خليل

الرئيس السادات.. والحضور المختلف للدين

صور

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

حالة الطقس الآن.. المنخفض الصحراوى يضرب مصر

محطة تل أبيب

المزيد

«الصحة الإسرائيلية» تُسجل 1135 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إسرائيل تعلن السماح لـ25 ألف أوكرانى بالبقاء كلاجئين

« الثوري الفلسطيني»: نظام الفصل العنصري سينهار في إسرائيل