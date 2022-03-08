كنوز قصر باكنجهام المخفية من درع الساموراى إلى مكتب البريد

يحتوي قصر باكنجهام المملوك حاليًا للعائلة المالكة البريطانية على كنوز مخفية ومقتنيات تعود لعصور قديمة، ولكل قطعة حكاية وقصة حرب من أجل الاستمرار، إليك أبرزها في التقرير التالي.

درع الساموراي من القرن السابع عشر

تشتمل المجموعة اليابانية على دروع وأسلحة وبورسلين ومراوح ويُعتقد أنها الأكثر شمولًا في العالم الغربي، من أقدم العناصر في المجموعة درع الساموراي الذي أرسله شوجون توكوجاوا إياسو، القائد العسكري الذي حكم اليابان نيابة عن العائلة الإمبراطورية إلى الملك جيمس الأول.

ووفقًا لموقع ذا ناشونال، تم تسليم الدرع للعائلة المالكة بعد وقت قصير من إجراء أول اتصال بين إنجلترا واليابان.

ختم موريشيوس بلونين

الملكة هي خامس ملك يرث المجموعة الملكية للطوابع البريدية، وأهمها ختم Twopenny Blue Mauritian نادر للغاية من عام 1847.

تبلغ قيمته 2 مليون جنيه إسترليني في مجموعة تزيد قيمتها عن 100 مليون جنيه إسترليني، وكان أول طابع يصدره مكتب بريد استعماري واشتراه الملك جورج الخامس في مزاد علني في عام 1904.

بيضة فسيفساء فابرجيه

صنع الصائغ الروسي البيضة ليعطيها القيصر نيكولاس الثاني لزوجته تسارينا ألكسندرا في عام 1914، مصنوعة من البلاتين والذهب ومزينة بالزمرد والياقوت والماس، وهي تحمل نقشًا لأطفال الزوجين الخمسة بالداخل، بعد أربع سنوات قتل البلاشفة الأسرة.

مكتب بريد المحكمة

إضافة إلى حمام سباحة غير مرئي وغرفة سينما وجراحة طبيب NHS وماكينة صراف آلي في الطابق السفلي، يوجد أيضًا في قصر باكنجهام مكتب بريد خاص به.

لم تُشاهد الغرفة علنًا منذ عام 1948 عندما كان لها دور فعال في التعامل مع اتصالات ما بعد الحرب.

ساعة إردلي نورتون الفلكية

اشتراها جورج الثالث لغرفة ملابسه في قصر باكنجهام، وكانت ساعة إردلي نورتون عام 1765 من أحدث التقنيات لعصرها.