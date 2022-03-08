الثلاثاء 08 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا: وصول 3000 شاحنة مساعدات إلى كييف الأسبوع الماضى

أوكرانيا
أوكرانيا

أفادت بيانات رسمية بوصول كميات ضخمة من إمدادات المعونات إلى أوكرانيا برغم الحرب مع روسيا.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميكال: "إن نحو 3000 شاحنة تحمل 20 ألف طن من الأغذية والملابس والأدوية والأجهزة الطبية وصلت إلى البلاد خلال الستة أيام الماضية".

بالإضافة إلى ذلك تلقى الجيش الأوكراني تبرعات بقيمة 10 مليار هريفنا (حوالي 333 مليون دولار) عبر حساب مخصص لهذا الغرض. وقال "نشكر جميع من يساعد أوكرانيا".

وذكر شميكال أن الأوكرانيين يجب أن يستمروا في الإسهام في المجهود الوطني، نظرًا للظروف، لا بد أن نكيف حياتنا مع ظروف اقتصاد الحرب. يجب أن يسأل الأوكرانيون أنفسهم اليوم عن كيفية العمل بصورة تتسم بالكفاءة لمساعدة الجيش والبلاد والدولة.

وأردف: أن الأوكرانيين أبدوا بطولة عظيمة، وفق الوكالة الألمانية (د.ب.أ) .

 وتجاوز عدد الفارين من القتال في أوكرانيا الذين لجأوا إلى الخارج اليوم الثلاثاء عتبة المليوني شخص، بعد 12 يومًا فقط من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وفقًا لآخر إحصاءات للأمم المتحدة الثلاثاء.

وأحصت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين 2,011,312 لاجئ على موقعها الإلكتروني المكرس لهذه المسألة حتى الساعة 10,30 ت غ. ويزيد هذا العدد بـ276 ألفًا عن الحصيلة السابقة يوم الإثنين.

وتتوقع السلطات والأمم المتحدة تدفّق مزيد من اللاجئين، وخصوصًا عند فتح الممرات الإنسانية التي ستسمح للمدنيين المحاصرين في المدن الكبرى بالخروج. وفشلت محاولات عدة بهذا الصدد حتى الآن.

قال المفوض الأعلى لشئون اللاجئين فيليبو غراندي في تغريدة اليوم، بلغت موجة اللاجئين القادمين من أوكرانيا مليونين، مشيرًا إلى أن أزمة اللاجئين هذه هي الأسرع تفاقمًا في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وقام غراندي بزيارة إلى رومانيا ومولدافيا وبولندا، الدول الثلاث المتاخمة لأوكرانيا، والتي تستقبل معظم الأشخاص الذين فروا من بلدهم بعد الغزو. وأشاد غراندي باستضافتها "التي يحتذى بها".

وفقًا للأمم المتحدة، قد يريد أربعة ملايين شخص مغادرة البلاد هربًا من الحرب.

قبل هذا النزاع، كان عدد سكان أوكرانيا يزيد عن 37 مليون شخص في الأراضي التي تسيطر عليها كييف، التي لا تشمل شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا أو المناطق الخاضعة لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو.

3آلاف شاحنة مساعدات ​أوكرانيا الحكومة الأوكرانية الغزو الروسي لأوكرانيا تبرعات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

الأكثر قراءة

خبراء: زيارة الرئيس للسعودية تستهدف التنسيق لمواجهة تداعيات الحرب الأوكرانية والأزمة الإيرانية

موسيمانى يشتكى من تدخلات حسام غالى.. وواتفورد يطلب ديانج

مفاجأة بشهادة الطب الشرعي في قضية ضحية الابتزاز بسنت خالد

حظر استيراد وتصدير المنتجات والمواد الخام من وإلى روسيا

ابن شقيق الأنبا كيرلس السادس: علاقته بـ«عبدالناصر» كانت قوية وبـ«شنودة الثالث» طيبة.. وأوقف «متى المسكين» عن الرهبنة

«التموين» تطرح أسعار الخضروات والفاكهة بتخفيضات وصلت لـ25%

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وقود مختلف يدخل أتون الحرب الروسية الأوكرانية

خيري حسن

«يوم الشهيد».. حديث شخصى مع الجنرال «عبدالمنعم رياض» فى مكتب هيكل

إبراهيم داود

شاكر عبدالحميد

مايكل كمال

لماذا نخاف؟ وكيف نتعامل مع خوفنا؟

ماجد حبته

منظومة رقمية مصرية إفريقية

الحسين عبدالرازق

كلمتين باختصار فى موضوع الأسعار!

ماجد حبته

المتحف «الأخضر» الكبير

محمود خليل

الرئيس السادات.. والحضور المختلف للدين

صور

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

حالة الطقس الآن.. المنخفض الصحراوى يضرب مصر

محطة تل أبيب

المزيد

« الثوري الفلسطيني»: نظام الفصل العنصري سينهار في إسرائيل

زيارة هرتسوغ إلى أنقرة.. تحديات تواجه إسرائيل عند التقارب من تركيا

الاحتلال يُفجّر منزلي أسيرين فلسطينيين غربي جنين