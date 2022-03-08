الثلاثاء 08 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

صندوق الأمم المتحدة للسكان يشكر انتصار السيسى لرعايتها برنامج «نورة»

السيدة انتصار السيسي
السيدة انتصار السيسي

قدم صندوق الأمم المتحدة للسكان خالص الشكر والتقدير للسيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، لرعايتها لبرنامج نورة، الذى يدعمه صندوق الأمم المتحدة للسكان، ويستهدف الوصول  لكل فتاة في مصر ويؤهلها لتحقيق ذاتها والوصول للاستغلال الأمثل لقدراتها.

ويركز برنامج نورة على الوصول إلى جميع الفتيات ويهدف إلى تمكينهن.

وتعتبر رعاية قرينة الرئيس تأكيدًا على الالتزام الوطني بالاستثمار في الفتيات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

ويفخر صندوق الأمم المتحدة للسكان بتأييدها لبرنامج نورة الذي يعطي الأولوية لبناء قدرات الفتيات الصحية والاجتماعية، وكذلك القدرات التعليمية وإعدادهن بقدرات تمكنهن اقتصاديا لتحقيق مستقبل أفضل لهن ولوطنهن الغالي مصر.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

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