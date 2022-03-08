الثلاثاء 08 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الجمعة المقبل.. يوم رياضى وتثقيفى للتوعية بمرض "الجلوكوما" فى مدينتى

جريدة الدستور

بالتزامن مع الأسبوع العالمي لمرض الجلوكوما "المياه الزرقاء"، يستضيف نادي مدينتي الرياضي يوم الجمعة المقبل 11 مارس حملة للتوعية بالمرض تحت شعار "صحتك في رياضتك"، وذلك برعاية الجمعية المصرية لأمراض الجلوكوما وشركة "فارما ميديكا" المتخصصة في تصنيع أدوية العيون في مصر والشرق والأوسط.

وتبدأ فعاليات الحملة في العاشرة صباح الجمعة المقبل بمهرجان للجري في تراك الملاعب المفتوحة بنادي مدينتي، ثم تُقام في الثانية ظهراً بالمبنى الاجتماعي ندوة طبية للتوعية بمرض "الجلوكوما"، يحاضر خلالها الأستاذ الدكتور/ مصطفى نصار، أستاذ العيون ورئيس الجمعية المصرية لفحوصات أمراض العيون وسكرتير عام الجمعية المصرية للجلوكوما . وفي ختام الحملة سيتم عمل فحص مجاني لقاع العين من قبل أطباء متخصصين.

وتهدف الحملة إلى نشر الوعي المجتمعي بمرض "الجلوكوما" وتشجيع المواطنين على المبادرة إلى فحص العين وقياس ضغط العين ومجال البصر لدى الطبيب المتخصص للتأكد من سلامة العين وخلوها من مرض "الجلوكوما"، كما تهدف إلى زيادة الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع بالمرض، حيث إن اكتشاف "الجلوكوما" في مرحلة مبكرة يساعد على تلافي مضاعفات المرض .

الكي ووردز نادي مدينتي الرياضي مدينتي الجلوكوما المياه الزرقاء

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وائل لطفي

الوضع سيئ!

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