حالة وفاة و26 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر

أعلنت وزارة الصحة في الجزائر، اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بانخفاض حالة واحدة عن حصيلة يوم أمس، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 6 آلاف و858.

وكشفت الوزارة في بيانها حول الوضعية الوبائية في البلاد عن رصد 26 إصابة جديدة بتراجع 6 حالات عن يوم أمس، ليصبح بذلك إجمالي الإصابات 265 ألفا و323، مقابل تعافي 28 حالة جديدة للشفاء ليرتفع عدد المصابين الذين تعافوا من الوباء إلى 177 ألفا و926.

فيما يتواجد 14 مريضا في العناية المركزة.

ونوهت الوزارة بأن ٣٧ ولاية، من أصل ٥٨، لم تسجل أي حالة خلال ال24 ساعة الماضية، فيما سجلت ١٠ ولايات أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات، وأحصت ولاية واحدة أزيد من ١٠ حالات.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب كورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية.