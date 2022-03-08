استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس عبدالفتاح السيسي في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض.

والتقى الرئيس السيسي اليوم الثلاثاء، في الرياض مع الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع.

صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الأمير محمد بن سلمان رحب في مستهل المباحثات بزيارة الرئيس، معرباً عن تقدير السعودية لمصر قيادة وشعباً، ومشيداً بما تتسم به العلاقات المصرية السعودية من أخوة صادقة وعلاقات تاريخية وثيقة.

وفي سياق متصل، نستعرض في السطور التالية تفاصيل التعاون العسكري بين مصر والسعودية.

تتنوع أوجه التعاون العسكري بين مصر والسعودية لتشمل خطة تدريبات تجمع القوات المسلحة المصرية والسعودية لنقل الخبرات وتبادلها، وتعزيز أوجه التعاون العسكري، كالتدريب البحري المشترك "مرجان"، والتدريب الجوي المشترك "فيصل".

كما شاركت القوات السعودية والمصرية في تدريبات "رعد الشمال" و"درع الخليج" و"تحية النسر" و"النجم الساطع".

وقد شاركت القوات المسلحة المصرية بعناصر من القوات البحرية والجوية، ضمن قوات التحالف المكون من دول مجلس التعاون الخليجي، وعدد من الدول العربية والإسلامية، في عملية "عاصفة الحزم" باليمن، التي قادتها السعودية.

فقد عقدت مصر والسعودية في عام 2015 اتفاقًا جديدًا لتعزيز تعاونهما في المجال العسكري خاصة، مما يعتبر نقلة في العلاقات بين البلدين، واستقبل السيسي وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان، ووقع الجانبان "إعلان القاهرة"، الذي نص على التزام البلدين بتطوير التعاون العسكري، والعمل على تشكيل قوة عربية مشتركة.

كما التقى في عام ٢٠٢١ الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة مع الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلى رئيس هيئة الأركان العامة السعودى.

وناقشا الجانبان سبل دعم المجالات العسكرية والأمنية معربين عن تطلعهم أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون والتكامل فى مختلف المجالات.

وفي عام ٢٠٢٢ اختتمت فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى السعودى "مرجان - 17" والذى استمر لعدة أيام بالسعودية والذى يأتى فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية والسعودية .

تضمن التدريب تنفيذ رماية مدفعية بالذخيرة الحية لصد وتدمير الأهداف المعادية ، وتنفيذ إستطلاع تكتيكى ضد الأهداف البحرية وتنفيذ عدة تشكيلات إبحار أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على إتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية .

كما شمل التدريب تنفيذ عناصر القوات الخاصة البحرية المصرية والسعودية عدة رمايات بالأسلحة الصغيرة والقناصة والتدريب على أعمال إقتحام المبانى ، والتى أظهرت مايتمتع به الجانبان من كفاءة قتالية عالية .

حضر المرحلة الرئيسية للتدريب عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسعودية .