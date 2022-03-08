مدير «تعليم أشمون» يفوز بجائزة أفضل مدير إدارة في المنوفية

ببرامج التثقيف ودعم ذوي الهمم.. مدير تعليم أشمون "الأفضل" بالمنوفية

حصل يسرى عيد عمرو مدير عام إدارة أشمون التعليمية، على لقب "الأفضل" بين مديري إدارات التعليم بمحافظة المنوفية والتي تضم تسعة مراكز ومدن، بعد نجاحه في دعم برامج التثقيف والرياضة والارتقاء بأنشطة ومهارات ذوي الهمم، تحت إشراف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية الدكتورة أماني قرني إبراهيم.

يسري عيد عمرو من مواليد مركز الباجور، وهو معلم حاسب آلى، حاصل على دورات فى الإدارة من أكاديمية ناصر العسكرية ودورة مدراء العموم.

تولى العديد من المناصب القيادية قبل توليه منصب مدير عام إدارة أشمون التعليمية، ومنذ توليه منصبه بدأ مشوار التطوير فى الإدارة والمدارس لتحسين جودة التعليم وميكنة أقسام الماهيات والحسابات بالإدارة، كما أسس وحدة المشتريات للحفاظ على المال العام وتوفير احتياجات المدارس بأقل تكلفة.

أطلق الكثير من المسابقات العلمية لتحفيز الطلاب على جميع المستويات، حتى تصدرت الإدارة فى عهده محافظة المنوفية فى كثير من المجالات الرياضية والفنية والثقافية، منها مركز أول كرة القدم للمرحلة الابتدائية والثانوية، والمعلم المثالى في النشاط المسرحى والفنى، ومسابقة أوائل الطلبة على مستوى المحافظة.

قام بعمل برنامج تدريبي للمعلمين على جميع المستويات لرفع الكفاءة واستخدم الطرق التكنولوجية الحديثة فى التدريب مثل المنصات الإلكترونية والتدريب عن بعد، وطبق الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها اللجنة العليا بمجلس الوزراء بحزم خلال أزمة كورونا للحفاظ على الطلاب والمعلمين.

في ظل إدارته حصل أصحاب الهمم بأشمون على المركز الأول فى كرة القدم على مستوى الجمهورية، وأتم البنية التكنولوجية اللازمة لمدرسة الشاعر الكبير الراحل محمد عفيفي مطر الثانوية بقرية رملة الأنجب، كما أقام معارض للابتكارات والاختراعات للطلبة فى مجال التكنولوجيا للتحفيز ليحصد مؤخرا المركز الأول بين مديري إدارات التعليم على محافظة المنوفية، ويتم ترشيحه للمنافسة على لقب أفضل مدير تعليم على مستوى الجمهورية.