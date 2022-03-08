القبض على مسجل خطر اعتدى على مواطن بالغربية

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة زفتي بالغربية، برئاسة الرائد عبدالحكيم درويش، رئيس المباحث، من القبض على مسجل خطر اعتدى على مواطن في العقد الرابع من عمره، أثناء سيره بشوارع المدينة وإصابته في الوجه مستخدمًا حجرًا حادًا.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من قسم شرطة زفتي، بورود بلاغ من شخص يدعي "محمد. م" في العقد الرابع من عمره، يفيد بتعرض مسجل خطر بالمدينة له أثناء سيره بالشارع بعد انتهاء فترات عمله، وتعدى عليه أمام الجميع وأصابه بتورم وتهتك بالعين اليسرى، على الفور تمكنت الأجهزة الأمنية بقيادة رئيس مباحث القسم من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

تم تحرير محضر حمل رقم 69 أحوال قسم شرطة زفتي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.