الثلاثاء 08 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على مسجل خطر اعتدى على مواطن بالغربية

حبس
حبس

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة زفتي بالغربية، برئاسة الرائد عبدالحكيم درويش، رئيس المباحث، من القبض على مسجل خطر اعتدى على مواطن في العقد الرابع من عمره، أثناء سيره بشوارع المدينة وإصابته في الوجه مستخدمًا حجرًا حادًا.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من قسم شرطة زفتي، بورود بلاغ من شخص يدعي "محمد. م" في العقد الرابع من عمره، يفيد بتعرض مسجل خطر بالمدينة له أثناء سيره بالشارع بعد انتهاء فترات عمله، وتعدى عليه أمام الجميع وأصابه بتورم وتهتك بالعين اليسرى، على الفور تمكنت الأجهزة الأمنية بقيادة رئيس مباحث القسم من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

تم تحرير محضر حمل رقم 69 أحوال قسم شرطة زفتي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قسم شرطة مسجل خطر الأجهزة الأمنية محافظة الغربية القبض علي مسجل خطر

رئيس التحرير

وائل لطفي

الوضع سيئ!

الأكثر قراءة

موسيمانى يشتكى من تدخلات حسام غالى.. وواتفورد يطلب ديانج

مفاجأة بشهادة الطب الشرعي في قضية ضحية الابتزاز بسنت خالد

البيت الأبيض: بايدن يعلن إجراءات إضافية ضد روسيا

تغيير ملعب مباراة المريخ من مصر لـ السودان؟ الأهلى يرد

الرياض أكبر شريك تجارى للقاهرة فى المنطقة بـ4.3 مليار دولار

مصرع شخص تحت عجلات القطار ببني سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خيري حسن

«يوم الشهيد».. حديث شخصى مع الجنرال «عبدالمنعم رياض» فى مكتب هيكل

إبراهيم داود

شاكر عبدالحميد

مايكل كمال

لماذا نخاف؟ وكيف نتعامل مع خوفنا؟

ماجد حبته

منظومة رقمية مصرية إفريقية

الحسين عبدالرازق

كلمتين باختصار فى موضوع الأسعار!

ماجد حبته

المتحف «الأخضر» الكبير

محمود خليل

الرئيس السادات.. والحضور المختلف للدين

منى رجب

المساواة فى النوع الاجتماعى فى اليوم العالمى للمرأة

صور

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

حالة الطقس الآن.. المنخفض الصحراوى يضرب مصر

محطة تل أبيب

المزيد

« الثوري الفلسطيني»: نظام الفصل العنصري سينهار في إسرائيل

زيارة هرتسوغ إلى أنقرة.. تحديات تواجه إسرائيل عند التقارب من تركيا

الاحتلال يُفجّر منزلي أسيرين فلسطينيين غربي جنين