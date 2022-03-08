متى ليلة النصف من شعبان 2022-1443 في مصر؟ وفضل إحيائها

بدأ العد التنازلي لموعد ليلة النصف من شعبان 1443-2022 على الانتهاء حيث يحرص الكثير من المسلمين حول العالم على إحياء ليلة النصف من شعبان كل عام؛ اقتداءً بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، الذي حذر من الغفلة عن شهر شعبان المعظم.

متى ليلة النصف من شعبان 2022 ؟

ويتساءل الكثير من المسلمين عن موعد ليلة النصف من شعبان 2022 في مصر وفقا لاستطلاع الهلال الشرعية لدار الإفتاء المصرية، بالتزامن مع اقتراب حلولها.

وتبدأ ليلة النصف من شعبان 1443 - 2022 في مصر من مغرب الخميس بعد القادم الموافق 14 شعبان 1443هـ، الموافق 17 من مارس الميلادي لعام 2022 وتنتهي مع فجر الجمعة 15 شعبان الموافق 18 مارس 2022م، وفقًا لاستطلاع الهلال من قبل دار الإفتاء واللجان المعنية بالاستطلاع، حيث بدأ شهر شعبان في يوم الجمعة 4 مارس الجاري.

فضل ليلة النصف من شعبان

ومما ورد في فضل ليلة النصف من شعبان بالسنة النبوية المطهرة، حديث أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) قالت: فَقَدْتُ النَّبِيَّ (صل الله عليه وآله وسلم) ذَاتَ لَيْلَةٍ فخَرَجْتُ أَطْلُبُهُ فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ رَافِعٌ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: «يَا عَائِشَة أَكُنْتِ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ!»، فقُلْتُ: وَمَا بِي ذَلِكَ، وَلَكِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ، فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعَرِ غَنَمِ كَلْبٍ -وهو اسم قبيلة-» رواه الترمذي وابن ماجة وأحمد واللفظ لابن ماجة.

كما ورد في فضل ليلة النصف من شعبان ما ورد في حديث معاذ بن جبل (رضي الله عنه) عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «يَطَّلِعُ الله إِلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ» رواه الطبراني وصححه ابن حبان.