الثلاثاء 08 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«سوهاج»: استمرار العمل في إحلال وتجديد خطوط المياه بطريق أخميم

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

 

أعلنت محافظة سوهاج عن استمرار شركة مياه الشرب والصرف الصحي في أعمال إحلال وتجديد خطوط المياه بطريق سوهاج/أخميم بطول 2 كيلو و500 متر، وبتكلفة إجمالية 6 مليون و200 ألف جنيه، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن متابعة أعمال إحلال وتجديد البنية التحتية لجميع مشروعات رصف الطرق والانتهاء منها قبل البدء في أعمال الرصف. 

ومن جانبه أوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أنه جارٍ الانتهاء من الإحلال والتجديد لخطوط المياه القديمة بطول 2.5 كيلو متر، وتركيب خطوط بلاستيك جديدة، حيث يتم إحلال خطوط المياه قطر 6 بوصة بخطوط مياه قطر 8 بوصة، وإحلال وتجديد خطوط المياه قطر 8 بوصة بخطوط مياه قطر 10 بوصة؛ لتحسين ضغط المياه وتلبية احتياجات المواطنين، لافتا إلى أنه من المقرر الانتهاء من كافة الأعمال خلال 30 يوماً. 

فيما تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أعمال مشروع إنشاء " المجمع الحرفي الصناعي " بقرية "عرب بني واصل" بمركز ساقلتة، على مساحة 600 متر مربع، بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد، وجهاز تعمير جنوب الصعيد، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى المحافظة، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

ومن جانبه قال شريف السيد حسين رئيس مركز ومدينة ساقلتة، أن الأعمال الإنشائية للمجمع تجري على قدم وساق، مشيراً إلى المتابعة المستمرة للأعمال لتذليل اية معوقات تنفيذا لتوجيهات السيد المحافظ، لافتًا إلى أن المجمع يتكون من طابقين، ويضم 15 ورشة بكل طابق، بإجمالي 30 ورشة؛ بهدف تشغيل عدد 70 إلى 100 شاب من أصحاب الحرف، ويضم ورش متنوعة لخدمة أهالي مركز ساقلتة.

تطوير الصرف الصحي صحي محافظ المواطنين صلاح الدين جنوب

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وائل لطفي

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