فرنسا: عودة قواعد العمل العادية فى البلاد اعتبارًا من 14 مارس

أعلنت وزيرة العمل الفرنسية إليزابيث بورن عودة قواعد العمل العادية في فرنسا، اعتبارًا من الإثنين المقبل، 14 مارس الجاري، ما يعني توقف تطبيق البروتوكول الصحي لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وشددت الوزيرة الفرنسية - حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الثلاثاء - على ضرورة الاستمرار في تطبيق قواعد النظافة مثل غسل اليدين وتنظيف الأسطح وتهوية المباني.

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، في 3 مارس الجاري، إلغاء العمل بشهادة التطعيم وارتداء الكمامات داخل الأماكن المغلقة باستثناء وسائل النقل اعتبارا من 14 مارس الجاري إلا أنه سيبقى إلزاميا إظهار الشهادة الصحية في المؤسسات الطبية، مثل المستشفيات ودور رعاية المسنين.

يذكر أن الحكومة الفرنسية كانت قد قررت مطلع شهر فبراير الماضي رفع عدد من القيود الاحترازية المتعلقة بتفشي وباء فيروس كورونا.

يشار إلى أن وزير الصحة الفرنسي "أوليفييه فيران" أوضح مؤخرا المعايير التي تسمح برفع هذه القيود التي فرضتها السلطات للتعامل مع وباء "كوفيد-19"، وأودى بحياة أكثر من 135 ألف شخص في فرنسا منذ ظهوره في الربيع عام 2020.