ولى العهد السعودى يستقبل الرئيس السيسى بالرياض

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، في زيارة رسمية.

وكان في استقبال السيسي بمطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي رحب به في بلده الثاني المملكة العربية السعودية.

كما كان في استقبال الرئيس السيسي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشئون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة نقلي، وسفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة أحمد فاروق.

وقدمت طائرات الصقور السعودية استعراضًا جويًا رسمت خلاله ألوان العلم المصري ترحيبًا بوصول الرئيس السيسي إلى المملكة.

ووصل بمعية الرئيس السيسي، وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية اللواء أحمد محمد علي، ورئيس جهاز المخابرات اللواء عباس كامل، ومدير مكتب رئيس الجمهورية اللواء محسن علي، ورئيس الحرس الجمهوري اللواء مصطفى شوكت.