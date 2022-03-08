أمن المنافذ يضبط 24 قضية متنوعة وينفذ 170 حكمًا قضائيًا

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.



وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط قضية بضائع أجنبية الصنع.



وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 24 قضية، وتحرير 404 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 170 حكم قضائي متنوع، وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، ضبط 5 قضايا.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.