الثلاثاء 08 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظة الإسكندرية تنفذ 33 قرار إزالة للتعديات على الأراضي

ازالة التعديات على
ازالة التعديات على اراضي الدولة

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الدولة في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مؤكدًا على استمرار موجات الإزالة التي تطلقها الحكومة بهدف استرداد أكبر مساحات للأرضي المتعدي عليها سواء بالبناء المخالف، أو بزراعات غير جادة، والتصدي لكافة صور وأشكال البناء المخالف والعشوائي.

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ازالة التعديات على اراضي الدولة


يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وفى إطار تنفيذ توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الأراضى برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.

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ازالة التعديات على اراضي الدولة

وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مستمرة في تنفيذ الموجة 19 لازالة التعديات على أراضي الدولة، وأن هناك تنسيق كامل بين جهاز حماية أملاك الدولة ومديرية الأمن وجميع جهات الولاية بالمحافظة، ورؤساء الأحياء في تنفيذ قرارات الازالة لجميع التعديات بكل قوة وحزم، مضيفًا أنه لا تهاون في إزالة التعديات، وخلال حملة الازالة الأخيرة تم تنفيذ 33 قرار إزالة للمخالفات على الأراضي لري النوباريه بزمام هندسة ري مريوط بنطاق حي العامرية ثان وذلك بالتنسيق مع المختصين.

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ازالة التعديات على اراضي الدولة

وفي نفس السياق شنت وحدة الإزالة والأجهزة التنفيذيه بحي العامرية ثان برئاسة اللواء أشرف بهجت حملة مكبرة تمكنت من إزالة عدد من التعديات علي الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وإزالة أسوار وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة.

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ازالة التعديات على اراضي الدولة

وشن حى غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حمله مكبره تم فيها إزالة مخالفات في المهد عبارة عن أسوار من الصاج حول أرض وسقف جمالون، وأسوار من الطوب، وأكشاك خشب بمنطقة خلف مسجد في منطقة نجع العرب .

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ازالة التعديات على اراضي الدولة

ومن جانبه؛ أوضح المهندس إبراهيم عبد المنعم، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالإسكندرية، أن المحافظ يدعم ملف إزالة التعديات على أراضي الدولة بشكل كبير كما أنه يذلل أي معوقات تواجه حملات الازالة، لافتًا إلى أن هناك تعليمات بالمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى خاصة أيام الإجازات والعطلات الرسمية مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

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ازالة التعديات على اراضي الدولة
الإسكندرية التعديات على اراضي الدولة اللجنة العليا لاسترداد الأراضى الموجة 19 لإزالة التعديات أراضي الدولة

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

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