الثلاثاء 08 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأردن يقرر الإبقاء على قرار منع وإعادة تصدير سلع غذائية

يوسف الشمالي
يوسف الشمالي

قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي الإبقاء على قرار منع وإعادة تصدير العديد من المواد التموينية، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة للمحافظة على المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية بالمملكة.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، جاء القرار استنادًا إلى قرارات سابقة اتخذتها الوزارة بهذا الخصوص.

ويشمل القرار الأرز، والسكر، والحليب المجفف، والبقوليات الجافة، والأعلاف، والقمح ومنتجاته، والطحين، والذرة الصفراء العلفية، ومركزات الأعلاف، والسمنة والزيوت النباتية بجميع أنواعها "زيت الذرة، زيت عباد الشمس، زيت النخيل وزيت الصويا".

عمان سلع غذائية الأردن

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