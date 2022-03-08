في يوم المرأة العالمي.. النساء قائدات حقيقيات بمصر

يحتفل العالم اليوم الثلاثاء 8 مارس باليوم العالمي للمرأة، وتعتبر المرأة هي أحد الأسباب التي تجعل الحضارة المصرية القديمة عظيمة هو أن بناها الرجال والنساء على حد سواء، ولم تكن المرأة مسؤولة فقط عن الأعمال المنزلية وتربية الأطفال، ولكن كان لها أدوار عظيمة أخرى، مثل كونها محاربة عظيمة.

ونستعرض في السطور التالية وفقا لموقع “ theculturetrip ” العديد من الأمثلة التي كانت فيها النساء قائدات حقيقيات في مصر القديمة .

- إنقاذ العرش من العنف والشر

لعبت إيزيس، إلهة الأطفال وحامية الموتى، دورًا كبيرًا في الحفاظ على العرش من شقيقها الشرير ست، وفقًا للأساطير قتل ست المعروف أيضًا باسم سيث، إله العواصف والصحراء، شقيقه أوزوريس لتولي العرش، وثم جمعت إيزيس أشلاء زوجها من أجل إنجاب ابن أصبح حورس ، ابن إيزيس وأوزوريس، منافسًا لستة وأنقذ العرش منه، كانت تُعرف باسم "أقوى من ألف جندي"، ويتم تمثيلها في الغالب على أنها امرأة ترتدي "عرشًا" فوق رأسها ، تمثل الشخص الذي ساعدت في إنقاذه، وظلت موضوعًا قويًا للعبادة في الإمبراطورية الرومانية واستمرت في تكريمها من قبل الوثنيين المعاصرين.

- مستشارة عظيمة

الملكة تي، زوجة أمنحتب الثالث، والدة إخناتون، وجدة الملك توت عنخ آمون؛ هؤلاء ثلاثة من أعظم الرجال في التاريخ المصري القديم، وعلى الرغم من أن اسمها ليس معروفًا كما ينبغي ، إلا أنها كانت واحدة من أبرز النساء في التاريخ القديم، وفقًا للمؤرخين كانت تي مستشارًا كبيرًا لزوجها وابنها ، وكان لها تأثير كبير في بلاط زوجها.

- حاكمة ناجحة

الملكة حتشبسوت كانت هذه المرأة هي ثاني امرأة تحكم مصر وإحدى أعظم الحكام في تاريخها. وفقًا لعلماء المصريات، استمر حكم حتشبسوت لمدة 22 عامًا تقريبًا، مع نجاحات وإنجازات كبيرة من تغذية الأنشطة التجارية المصرية إلى إنشاء مئات المشاريع والإنشاءات في جميع أنحاء مصر.

- متمردة

الملكة نفرتيتي زوجة الملك إخناتون وشريكة في ثورته الدينية،و اشتهر إخناتون بثورته على الديانات التقليدية في مصر القديمة وخلق ديانة توحيدية جديدة من خلال عبادة الإله الواحد آتون، وفقًا للمؤرخين ، دعمت نفرتيتي زوجها ووقفت خلفه في ترسيخ دينه الجديد بالشراكة معه ، كان لديهم أكثر القواعد ازدهارًا في تاريخ مصر القديمة.

- دبلوماسية حكيمة

الملكة نفرتاري، زوجة رمسيس الكبير، هي واحدة من أشهر الملكات في مصر القديمة. كانت متعلمة جيدًا وقادرة على القراءة والكتابة بالهيروغليفية، وهي مهارة ميزتها في وقت حكم زوجها وساعدتها على أن تصبح دبلوماسية عظيمة. شيد لها رمسيس مقبرة مذهلة في وادي الملكات. لا يزال قائما ويزوره العديد من الأعين المعجبين حتى يومنا هذا.

- فرعونة شجاعة

على الرغم من أن فترة حكمها لم تدم سوى حوالي ثلاث سنوات، والتي لا يُعرف عنها الكثير، يُعتقد أن نيتوكريس هي أشجع امرأة في عصرها وآخر فرعون من الأسرة السادسة وفقًا لهيرودوت، انتقامًا لمقتل شقيقها ، قتلت المئات من الرجال الذين قتلوه. يُعتقد أنها انتقمت لأخيها الملك بدعوة القتلة إلى حفل استقبال كبير أو احتفال، ثم فتحت بعد ذلك بوابات فيضان النيل وتركتهم يغرقون جميعًا.