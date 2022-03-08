أسعار النفط تواصل ارتفاعها وسط التحركات الأمريكية لحظر تصدير الخام الروسى

استهلت أسعار النفط تعاملات اليوم الثلاثاء، بارتفاع جديد، في ظل تصريحات المسئولين الأمريكيين عند دراسة إمكانية فرض حظر على تصدير روسيا للنفط والغاز الطبيعي في إطار سلسلة العقوبات الأمريكية على موسكو بسبب غزو أوكرانيا.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي في التعاملات المبكرة لبورصة نيويورك للسلع إلى أكثر من 121 دولارًا للبرميل بعد أن سجلت أمس أعلى مستوى لها منذ 2008.

وما زالت تداعيات الحرب الروسية ضد أوكرانيا تؤثر على أسواق السلع في العالم بدءًا من القمح وحتى النيكل والغاز الطبيعي، حيث ارتفعت الأسعار، مما يهدد الاقتصاد العالمي بموجة تضخم قوية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 30% منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا يوم الخميس قبل الماضي، في الوقت الذي يراهن فيه المتعاملون وبنوك الاستثمار على استمرار ارتفاع الأسعار.

كانت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، ذكرت يوم الأحد الماضي أن المجلس يدرس إصدار "تشريع قوي" لمنع روسيا من تصدير إنتاجها من النفط والغاز الطبيعي بهدف تشديد الضغوط الاقتصادية على نظام حكم الرئيس فلاديمير بوتين.

وفي المقابل، هناك انقسام بين حكومات دول الاتحاد الأوروبي بشأن هذه الخطوة نظرًا لاعتماد دول أوروبا الكبير على إمدادات الطاقة القادمة من روسيا، وبخاصة الغاز الطبيعي الذي يغطي حوالي ثلث احتياجاتها.

وأصبحت شركة الطاقة الفرنسية العملاقة توتال إنيرجي أول شركة طاقة كبرى تعلن أن تجارها لن يستطيعوا شراء الخام الروسي بعد ذلك، رغم أن أغلب المشترين امتنعوا بالفعل عن شراء الخام خوفًا من تطور العقوبات الغربية على روسيا.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 2% إلى 121.78 دولار للبرميل تسليم أبريل المقبل في تعاملات نيويورك الساعة الخامسة و33 دقيقة صباحًا بتوقيت لندن، بعد ارتفاعه أمس بنسبة 3.2%. وارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 2.8% إلى 126.65 دولار للبرميل تسليم مايو المقبل.