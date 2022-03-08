الرئيس الفرنسى: يجب بذل الجهود لتجنب توسع الأعمال القتالية فى أوكرانيا

شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يترشح لولاية ثانية، في أول تجمع انتخابي له على ضرورة احترام روسيا وشعبها.

وقال الرئيس الفرنسي، في لقاء جمعه مع الناخبين في بلدة بويسي في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس: "من الضروري مواصلة الحوار بين القادة، حتى مع وجود الخلافات؛ لأنه في يوم من الأيام ينبغي العودة إلى طاولة المفاوضات".

وأضاف ماكرون: "يجب دائما معاملة روسيا والشعب الروسي باحترام"، ودعا في الوقت نفسه إلى "بذل كل الجهود لتجنب تصعيد وتوسع الأعمال القتالية في أوكرانيا".

وعلى صعيد آخر، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنهم سيواصلون الضغط على روسيا من خلال العقوبات.

وأضاف "ماكرون"، في تصريحات خاصة لقناة «إل سي آي» الفرنسية: "الوضع يزداد سوءً كل يوم.. الناس يموتون.. لم ننجح في التوصل إلى وقف لإطلاق النار".

وأدان الرئيس الفرنسي، خلال التصريحات، استخفاف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بالمبادئ السياسية والأخلاقية حول الممرات الإنسانية في أوكرانيا.

و في وقت سابق من اليوم، حذر "ماكرون" من هجوم وشيك على مدينة أوديسا قبالة السواحل الشمالية للبحر الأسود، ثالث أكبر مدن أوكرانيا، جاء ذلك في بيان للرئاسة الفرنسية "الإليزيه" يضم فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه "ماكرون"، مساء الأحد، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

و ذكر البيان أن "ماكرون" استغل الاتصال الهاتفي مع بوتين "للتعبير عن قلقه بشأن هجوم وشيك على مدينة أوديسا"، جنوب غربي أوكرانيا، دون مزيد من التفاصيل.

و أعرب "ماكرون" عن مخاوفه عقب تقارير إعلامية تقول إن سكان المدينة "يترقبون" هجومًا شاملًا للقوات الروسية، حيث تتركز سفن موسكو الحربية في البحر الأسود، و كانت أضرار بالغة قد لحقت بالمدينة إثر العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.