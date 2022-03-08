الليلة .. افتتاح المعرض الجماعي "الأنامل الناعمة" بقصر ثقافة بورسعيد

يستضيف قصر ثقافة بورسعيد، في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، افتتاح المعرض الجماعي "الأنامل الناعمة"، والذي تقيمه وتنظمه مبادرة بأيدينا مصر أقوي، وأكاديمية برنا آرت للفنون تحت إشراف وتدريب الفنانة سماح عزيز حنا، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة 2022.

ــ افتتاح معرض "أصل الحكاية" للفنان زعيم أحمد

في سياق متصل يفتتح الفنان التشكيلي زعيم أحمد، في السادسة من مساء اليوم أيضا، فعاليات معرضه الفردي الخاص، والذي يقام تحت عنوان "زصل الحكاية"، بجاليري خان المغربي للفن التشكيلي بالزمالك، ويستمر حتي يوم الموافق الخميس ٢٤ مارس الجاري.

تتميز أعمال الفنان زعيم أحمد، بقيمة تشكيلية وجمالية ورسالة اجتماعية يؤمن الفنان بها. وهو واحد من أهم المصورين المصريين المعاصرين.

يقول عنه الناقد الفني ياسر جاد: تأتي تجربة الفنان الزعيم أحمد كواحدة من التجارب المهمة والمميزة والتي تستحق التوقف عندها طويلا، لما لها من تميز ومغايرة سواء على مستوى الفكر أو على مستوى التقنية والحلول.

وكذلك المبالغات غير النمطية التي تجمح إلى حافة السيريالية دون التفريط فى الاستساغة البصرية التي تجذب المتلقي والتى تتسم بإتاحة الفرصة للمتلقي بالتفاعل بصريا مع مشهده المطروح، ونتيجة لتلك الحالة الواقعة في مناطق دراما التعبيرية، تلك الدراما التي تحظى بجماهيرية ملحوظة في أوساط التذوق التشكيلى، لما لها من دور إيجابي وقابلية لتوضيح الفكر المحمل به المشهد.



ــ مناقشة رواية "الخطة51" فى مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية

كما ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، في الساعة السادسة مساءً، بتوقيت القاهرة ندوة أون لاين عبر تطبيق زووم؛ لمناقشة رواية "الخطة51"، والصادرة عن دار حابي للنشر والتوزيع، للكاتب محمد شعير.

هذا ويناقش الرواية كل من الناقدين: دكتور بهاء حسب الله وياسر أيوب. ويدير اللقاء الكاتب والناقد منير عتيبة مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

تدور أحداث رواية "الخطة51"، للكاتب محمد شعير، في إطار اجتماعي رومانسي تشويقي، وهي مليئة بالأحداث المثيرة حول مسار الأحلام في حياة الإنسان والصراع من أجل تحقيقها، سواء في عوالم كرة القدم أو السياسة والفن والإعلام.

يشار إلي أن "محمد شعير"، هو كاتب صحفي في جريدة الأهرام، صدر له من قبل خمسة كتب في مجالات الصحافة والسياسة ومواقع التواصل الاجتماعي، وهي "المرأة الحديدية تتكلم" و"لا يُنشر" و"هدير الصمت" و"الثورة العميقة" و"شغل فيس"، وحصل على جائزة مصطفى شردي لأفضل مقال سياسي في عام 2018 عن مقال "الطريق الرابع هو الحل"، وتعد رواية "الخطة 51" هي أول أعماله الأدبية.