زيلينسكي يرد على شائعة هروبه بفيديو مصور داخل مكتبه

ردّ الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي على شائعة هروبه خارج البلاد، في ظل تقدم قوات الجيش الروسي نحو العاصمة الأورانية “كييف”.

وقال الرئيس الأوكراني، في فيديو نشرته شبكة “العربية” داخل مكتبه بــ كييف: “أنا باق هنا لحماية الأوكرانيين”.

وفي وقت سابق، أعلنت روسيا، مساء أمس، عن وقف لإطلاق النار في مناطق بأوكرانيا اعتبارا من صباح الثلاثاء.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، التهدئة بداية من الساعة 10:00 صباحا مع فتح ممرات إنسانية من العاصمة الأوكرانية كييف ومدن ماريوبول وخاركوف وسومي، بناء على طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الرئيس الروسي فلاديمر بوتين.

وقالت الدفاع الروسية: "نعلن فرض نظام وقف إطلاق النار (نظام التهدئة) بعد الساعة 10:00 صباحا وفتح ممرات إنسانية من كييف، ماريوبول، خاركوف، سومي"، داعية الجانب الأوكراني للالتزام بالشروط والالتزام بشروط إنشاء الممرات الإنسانية وضمان انسحاب السكان المدنيين والمواطنين الأجانب.

وأكدت الدفاع الروسية أن محاولة كييف اتهام روسيا بعدم الالتزام وإفشال العمليات الإنسانية هذه المرة سيكون بلا جدوى، وستتم متابعة مراقبة سير العملية الإنسانية بمساعدة الطائرات المسيرة".

وأوضح البيان أن المعلومات المتعلقة "بإنشاء ممرات إنسانية في أوكرانيا" يتم نقلها إلى الهياكل المهنية للأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية الأخرى، وذلك وفق وكالة نوفستي الروسية.

وبهذا فتحت موسكو ممرات إنسانية لخروج المدنيين، فتحت 6 ممرات آمنة لخروج المدنيين من 4 مدن. عبر طرق كييف - غوميل "بيلاروس" ، خاركوف - بيلغورود "روسيا"، سومي - بيلغورود "روسيا"، سومي - بولتافا، ماريوبول - زابوروجيه، ماريوبول - نوفوآزوفسك "دونيتسك".

وأقرّت روسيا، اليوم ، قائمة الدول والأقاليم التي قالت إنها ترتكب أعمالا غير ودية ضد روسيا وشركاتها ومواطنيها.

وضمت القائمة الولايات المتحدة وكندا ودول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة و أوكرانيا والجبل الأسود وسويسرا وألبانيا وأندورا وأيسلندا وليختنشتاين وموناكو والنرويج وسان مارينو ومقدونيا الشمالية واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وميكرونيسيا ونيوزيلندا وسنغافورة وتايوان.

فيما قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندرنوفاك، اليوم، إن أسعار النفط قد تقفز فوق 300 دولار للبرميل، إذا حظرت الولايات المتحدة وأوروبا واردات الخام من روسيا.

