فرقة «البنات» اللبنانية ومطرب الجاز عكاشة يتألقون في احتفالية بالقاهرة (صور)

شاركت عازفات الكمان والتشيلو اللبنانيات "Vio ciello girls" ونجم موسيقى الجاز عكاشة في إحياء احتفالية أقيمت داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة بحضور عدد من الشخصيات العامة.

كان في مقدمة الحضور دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والقائمين على الاحتفالية من true محمد عفيفي، وأحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، ومصطفى خليل، ومحمد سعيد، بالإضافة إلى عدد من مشاهير المجتمع والإعلام.

وقدمت فرقة بنات Vio ciello girls اللبنانيات عددًا كبيرًا من أشهر المقطوعات الموسيقية لأغاني "الحلوة دي" لسيد درويش، "الطبطبة" لحسين الجسمي، بالإضافة إلى أشهر الأغاني الكلاسيكية للعندليب وفيروز وأم كلثوم التي نالت إعجاب الحضور.

ويتكون فريق البنات اللبناني Vio ciello girls من من عازفتي الكمان ديانا وجوانا، وعازفة التشيلو فيكتوريا وذيعت شهرتهن بمصر خلال إحيائهن لحفل استقبال نجم الكرة الأرجنتيني ليونيل ميسي بالقاهرة عام ٢٠١٧ خلال مشاركتة في تنشيط حملة السياحة العلاجية بمصر.

الحفل من تنظيم الـdj العالمي ياسر الحريري واختتم آخر فقراته مطرب الجاز عكاشة على بالعديد من أغانيه المميزة منها "عيشها"، “all of me”، وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات معجبيه.