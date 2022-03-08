الثلاثاء 08 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الملك أحمد فؤاد الثانى يزور متحف المركبات الملكية ببولاق أبوالعلا (صور)

الملك أحمد فؤاد الثانى
الملك أحمد فؤاد الثانى يزور متحف المركبات الملكية

استقبل متحف المركبات الملكية، ببولاق أبوالعلا ، الملك أحمد فؤاد الثاني وبعض أفراد عائلته، وذلك خلال زيارته الحالية لمصر، وقام  باستقبالهم أحمد الصباغ مدير عام المتحف، و أمين الكحكي مدير المتحف، وأمناء المتحف.

 

وقام  الملك أحمد فؤاد الثاني وأسرتة بجولة إرشادية داخل قاعات المتحف بداية من قاعة الانتكخانة وحتى قاعة الحصان، وتم خلالها شرح الكتالوجات التي تتناول العربات والمركبات الرسمية وذلك باللغتين الفرنسية والعربية.

 

وخلال الجولة، أبدى الملك سعادته بهذه الزيارة وإعجابه البالغ بالمتحف وخاصة العربة الآلاي الخصوصي، وتليفون الملك فؤاد الأول، وبورتريه الأميرة فوزية، كما حرص على إلتقاط العديد من الصور التذكارية تخليدًا لهذه الزيارة.

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كما قام الملك أحمد فؤاد الثاني، أيضاً بزيارة متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل، حيث كان في استقباله الدكتور ولاء الدين بدوي مدير المتحف، واصطحبه في جوله داخل القصر وقاعاته المخت

 

يشار إلى أن  الملك أحمد فؤاد الثاني  اصطحب أسرتة  في جولة داخل شارع المعز شلمت أهم المباني الأثرية بدءاً من باب الفتوح، مروراً بمنزل السحيمي، وسبيل محمد علي، وخانقاه ومدرسه برقوق ومجموعه السلطان قلاوون.

 

وخلال الزيارة، أبدى الملك سعادته البالغة بهذه الزيارة، معرباً عن استمتاعه بما شاهده في شارع المعز الذي يعد أكبر متحف مفتوح بالقاهرة وخاصة المباني الأثرية الفريدة ذات طابع معماري مميز، والأجواء الروحانية الموجودة به.

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كما حرص الملك أحمد فؤاد الثانى  على التجول مشياً في شارع المعز ، والقيام بجولة سياحية داخل البازارات والمحال الموجودة به، وشراء بعض الهدايا التذكارية، ومشاهدة الحرف اليدوية الموجودة به وخاصة المشغولات والصناعات المعدنية والنحاسية، وفي نهاية الزيارة، جلس الملك أحمد فؤاد الثاني  والوفد المرافق له في مقهى الفيشاوي، والتقطوا مجموعة من الصور التذكارية،ويعتبرالملك أحمد فؤاد الثانى هو ابن الملك فاروق من زوجته الثانية الملكة ناريمان.

متحف المركبات الملكية الملك أحمد فؤاد الثاني قاعة الحصان المركبات الرسمية الملك فؤاد الأول قصر الأمير محمد علي

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