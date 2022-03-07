حبس عاطل لحيازته 33 قطعة حشيش بكرداسة

قررت نيابة شمال الجيزة حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجارفى المواد المخدرة ضبط بحوزته 33 قطعة لمخدر حشيش في كرداسة، وطلبت إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير وافي عنها.

تمكن قسم شرطة كرداسة من ضبط عاطل وبحوزته كمية من الحشيش عقب رصد تحركات المتهم من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته على قطع من الحشيش، واعترف المتهم بحيازتها للاتجار بها، فتم تحرير محضر بالواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.