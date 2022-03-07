الإثنين 07 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

غدًا.. عرض «حامل اللقب» في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بحضور نجومه

حامل اللقب
حامل اللقب

يٌعرض فيلم حامل اللقب خلال فعاليات الدورة الـ 11 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بحضور النجوم هشام ماجد ومحمد سلام وأحمد فتحي، غدا الثلاثاء، الساعة 6 مساءً بقصر الثقافة ضمن قسم البانوراما المصرية.

كان الفيلم قد انطلق في شهر فبراير الماضي حيث أقيم عرض خاص في مصر بسينما الزمالك في 2 فبراير، وتزامن هذا مع إطلاقه في 60 دار عرض، وشهد العرض الخاص حضور عدد من أبطال الفيلم وصُناعه وعدد كبير من النجوم.

بعدها انطلق حامل اللقب في جولة عربية حيث أقيم عرضه الأول بالإمارات العربية المتحدة في 9 فبراير، بحضور أبطاله هشام ماجد ومحمد سلام ومحمد الكيلاني ومخرج العمل هشام فتحي، ومنتجيه محمد حفظي وطارق الجنايني ورؤى المدني. قبل إطلاقه تجارياً في 10 من دول الخليج العربي، ومن بينهم الإمارات، السعودية، عمان، البحرين، العراق، لبنان، فلسطين والأردن.

تدور أحداث حامل اللقب حول هشام ماجد، لاعب كرة قدم شهير ، متزوج من طبيبة أمراض النساء دينا الشربيني. وهما يحاولان الإنجاب منذ كانا متزوجين. المعجزة التي طال انتظارها تحدث في أكثر الأحداث غير المتوقعة عندما يكون يحيى هو الحامل !

هل سينجو مستقبله كرجل  وكلاعب كرة من هذا ؟! ، مما ينتج عن ذلك الكثير من المواقف الكوميدية، بمشاركة محمد سلام الذي يلعب دور مدير أعمال هشام ماجد، والمدرب أحمد فتحي.

يشارك في بطولته النجوم هشام ماجد، دينا الشربيني، محمد سلّام وأحمد فتحي مع النجوم محمد ثروت، دنيا ماهر، ليلى عزالعرب، محمد كيلاني، وظهور خاص للفنان عماد رشاد، وهو من تأليف هشام ماجد وإيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحي.

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وائل لطفي

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