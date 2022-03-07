جنايات المنصورة تُحيل أوراق سيدة استعانت بشخصين لقتل زوجها للمفتي

قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الإثنين، بإحالة أوراق 3 أشخاص بينهم سيدة، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي، وحددت جلسة 8 مايو المقبل للنطق بالحكم، بعد قيام المتهمة الأولي بتخدير زوجها ونجلته داخل منزلهما بمدينة المنصورة، والتخلص منه بمعاونة عشيقها وصديقه، في القضية رقم 13623 لسنة 2021 جنايات قسم ثان المنصورة والمقيدة برقم 3375 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.

وأحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، كلًا من "أ.ف "، محبوسة، 20سنة، ربة منزل ومقيمة بنطاق قسم ثان المنصورة، و"ل.أ "،محبوس، 18سنة، عامل جبس، ومقيم بقرية كفر أبو شوارب مركز المنصورة، و "أحمد.ا.ا"، محبوس، 20 سنة، مقيم قرية جميزة بلجاي التابعة لمركز المنصورة.

ونص قرار الإحالة على أنهم في يوم 6/9/2021 بدائرة قسم ثان المنصورة- محافظة الدقهلية، قتلوا المجني عليه "صالح خليفة فهمي عثمان" عمدا مع سبق الإصرار بأن اختمرت فى عقيدة المتهمة الأولي وما أضمر بيقينها وما أغواها اليه شيطانها بأن تجردت من مشاعر الإنسانية الغراء متناسية الفضل الذي جمع بينهما والمجني عليه وعقدوا العزم جميعا وبيتوا النية على قتله لما انتوت إليه المتهمة الأولي فأتوا المتهمين الثاني والثالث بنيتهما وأقدموا على تنفيذ مخططها فقامت المتهمة الأولي بإعطائه عقار دوائي مهدئ فخارت قواه وذهب في سبات عميق.

كما قام المتهم الثاني بتكبيل المجني عليه وسدد له لكمات عنيفة برأسه ووجنتيه ورطم رأسه بأرضية مسكنة وقامت المتهم الأولي بكتم أنفاسه بوضع وسادة على فيه وأنفة وقام المتهم الثالث بتطبيق عنقه بواسطة أداة "كبل كهربائي"، وأحكم وثاقة وجذب طرفية بعنف وقوة حتي فاضت روحه إلي بارئها وأحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته واعزي قصه إزهاق روح المجني علية وفقا للنحو المبين بالتحقيقات.

واقترنت الجناية بجنحة أخري وهي إنهم فى ذات طرفي المكان والزمان سرقوا هاتف المجني علية، وحازوا وأحرزوا أدوات "كبل كهربائية ، وسادة"، مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.

فيما نسبت للمتهمة الأولي ارتكاب جنحة بتعريض حياة الطفلة "ح ص"، نجلة المجني عليه للخطر كونها ممن لها سلطة عليها والقائمة على مراعاتها وحسن تربيتها والمحافظة على سلامة نشأتها فأنهكت براءة طفولتها بأن أعطها عقار مهدئ افقدها الوعي والإدراك واذهبها إلى سبات عميق لإبعادها عن رؤيتها إبان ارتكابها جرمها وفعلتها محل الاتهام الأول.

وأدلت "س.أ"،25عاما، ربة منزل، زوجة شقيقة المتهمة الأولي، بشهادتها مؤكدة إنها إبان تواجدها بمسكتها هاتفها المتهمة الأولي طالبة منها القدوم إلى مسكنها فأجابتها وتوجهت وبها وبالوصول أنبأتها المتهمة بإزهاق روح المجني علية وبالدلوف إلى داخل احدي غرف مسكنها أبصرت المجني عليه ملقي اعلي احدي الأسرة وقد فاضت روحة .

واكدت التحريات السرية التي أجرها، رئيس مباحث قسم شرطة ثان المنصورة صحة ارتكاب المتهمين للواقعة .