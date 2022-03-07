تسكين 49 أسرة مستحقة من المنطقة الملاصقة لسور مجرى العيون بالخيالة

تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال إخلاء والإزالات التي تتم حاليا بمنطقة السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة الملاصقة لسور مجرى العيون للوقوف على اخر المستجدات والتعرف على نسب تنفيذ الإزالات اليومية و تذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تواجه تنفيذ الاعمال .

اخلاء المنطقة الملاصقة لسور مجرى العيون

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن الأعمال تجري بشكل منتظم وبصورة يومية من خلال الإخلاء وتسكين الأهالي بصورة متوازية، حيث أسفرت مجهودات اليوم عن الانتهاء من إخلاء 6 عقارات وهدمهم، وذلك بإجمالي 24 أسرة مستحقة، حيث تم تسكينها على بعد بضع كيلومترات من موقعهم الحالي بمدينة سكينة متكاملة الخدمات ( كومباوند الخيالة ) الواقع بحي البساتين.

اخلاء المنطقة الملاصقة لسور مجرى العيون



واضافت ان اجمالي العقارات التي تم اخلائها وازالتها منذ بدء الاعمال وصلت الى ١٣ عقار من اجمالي ٥٢٠ عقار و تسكين ٤٩ اسرة مستحقة من اجمالي ١٦٦٠ مع استمرار الاعمال اليومية والى تتم على قدم وساق لحين الانتهاء من الازالات وتسكين اهالينا في مناطق حضرية امنة متكاملة الخدمات .

واوضحت عبدالمنعم ان الاعمال تتم من خلال متابعة يومية ومن خلال خطة موضوعة تتكاتف بها جميع الاجهزة التنفيذية والمتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية وحي مصر القديمة والاجهزة الشرطية وقوات انفاذ القانون المعنية بتنفيذ الاعمال ووفقا للجدول الزمني المعد لذلك طبقا لتعليمات السيد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

اخلاء المنطقة الملاصقة لسور مجرى العيون

واشارت نائب محافظ القاهرة الى ان ما يحدث من مجهودات في ملف تصدى الدولة للعشوائيات والقضاء على المناطق الغير امنة والخطرة والتي لا تتوافر بها خدمات هو انجاز بكل المقاييس وقفزة حضارية تدل على ارادة حقيقية لتوفير حياة كريمة للمواطنين من خلال انطلاق قطار التطوير وبحلول جادة وجهد متواصل هدفها تحسين احوال قاطنى هذه المناطق وانشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات بها وحدات لائقة ومؤثثة بكل متطلبات الحياة .

يذكر ان ما يتم حاليا من اعمال التطوير بمحيط سور مجرى العيون هدفها الارتقاء بالمواطن المصري وتوفير حياة كريمة له الى جانب استعادة الوجه الحضاري للعاصمة المصرية من خلال المخطط العام للارتقاء بالمنطقة وانشاء حديقة مركزية في قلب القاهرة ( حدائق الفسطاط ) على مساحة ما يقرب من ٥٠٠ فدان كاملة العناصر الخدمية والترفيهية .