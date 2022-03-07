الإثنين 07 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تسكين 49 أسرة مستحقة من المنطقة الملاصقة لسور مجرى العيون بالخيالة

اخلاء المنطقة الملاصقة
اخلاء المنطقة الملاصقة لسور مجرى العيون

تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال إخلاء والإزالات التي تتم حاليا بمنطقة السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة الملاصقة لسور مجرى العيون للوقوف على اخر المستجدات والتعرف على نسب تنفيذ الإزالات اليومية و تذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تواجه تنفيذ الاعمال .

IMG-20220307-WA0034
اخلاء المنطقة الملاصقة لسور مجرى العيون 

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن الأعمال تجري بشكل منتظم  وبصورة يومية من خلال الإخلاء وتسكين الأهالي بصورة متوازية، حيث أسفرت مجهودات اليوم عن الانتهاء من إخلاء 6 عقارات وهدمهم، وذلك بإجمالي 24 أسرة مستحقة، حيث تم تسكينها على بعد بضع كيلومترات من موقعهم الحالي بمدينة سكينة متكاملة الخدمات ( كومباوند الخيالة ) الواقع بحي البساتين.  

IMG-20220307-WA0033
اخلاء المنطقة الملاصقة لسور مجرى العيون 


واضافت ان اجمالي العقارات التي تم اخلائها وازالتها منذ بدء الاعمال وصلت الى ١٣ عقار من اجمالي ٥٢٠ عقار و تسكين ٤٩ اسرة مستحقة من اجمالي ١٦٦٠ مع استمرار الاعمال اليومية والى تتم على قدم وساق لحين الانتهاء من الازالات وتسكين اهالينا في مناطق حضرية امنة متكاملة الخدمات .

واوضحت عبدالمنعم ان الاعمال تتم من خلال متابعة يومية ومن خلال خطة موضوعة تتكاتف بها جميع الاجهزة التنفيذية والمتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية وحي مصر القديمة والاجهزة الشرطية وقوات انفاذ القانون المعنية بتنفيذ الاعمال ووفقا للجدول الزمني المعد لذلك طبقا لتعليمات السيد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.  

IMG-20220307-WA0032
اخلاء المنطقة الملاصقة لسور مجرى العيون 

واشارت نائب محافظ القاهرة الى ان ما يحدث من مجهودات في ملف تصدى الدولة للعشوائيات والقضاء على المناطق الغير امنة والخطرة والتي لا تتوافر بها خدمات  هو انجاز بكل المقاييس وقفزة حضارية تدل على ارادة حقيقية لتوفير حياة كريمة للمواطنين من خلال انطلاق قطار التطوير وبحلول جادة وجهد متواصل هدفها تحسين احوال قاطنى هذه المناطق وانشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات بها وحدات لائقة ومؤثثة بكل متطلبات الحياة .

يذكر ان ما يتم حاليا من اعمال التطوير بمحيط سور مجرى العيون هدفها الارتقاء بالمواطن المصري وتوفير حياة كريمة له الى جانب استعادة الوجه الحضاري للعاصمة المصرية من خلال المخطط العام للارتقاء بالمنطقة وانشاء حديقة مركزية في قلب القاهرة ( حدائق الفسطاط ) على مساحة ما يقرب من ٥٠٠ فدان كاملة العناصر الخدمية والترفيهية .

IMG-20220307-WA0031
اخلاء المنطقة الملاصقة لسور مجرى العيون 
الخيالة سور مجرى العيون المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة محافظ القاهرة محافظة القاهرة ازالة عشوائيات

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يستجيب لاستغاثة أم «مصطفى وليد» ويتكفل بعلاجه

انخفاض فى الحرارة واستقرار الرياح.. آخر تطورات حالة الطقس

مصرع 2 وإصابة 9 جراء انفجار صومعة غلال فى مطحن بالمنيا

فيريرا يصل إلى القاهرة لقيادة الزمالك

مجلس الدولة يُحيل محاكمة 3 مسئولين بـ«مصر لإدارة الأصول العقارية» للدائرة العمالية

السجن وغرامة 2 مليون جنيه: حزمة إجراءات من «حماية المستهلك» لمواجهة جشع التجار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

المتحف «الأخضر» الكبير

محمود خليل

الرئيس السادات.. والحضور المختلف للدين

منى رجب

المساواة فى النوع الاجتماعى فى اليوم العالمى للمرأة

أحمد سعد زايد

مدارس حل تناقض المعقول والمنقول

حسين دعسة

الصين رماد الحرب الباردة.. حسم الحرب العالمية الثالثة.. إذا؟

مؤمن المحمدي

علاء يا راجل!

سمر فرج فودة

المتاجرون بالفكر

ماجد حبته

تحديات التنمية.. مؤتمران واحتفالية

صور

الشوط الأول من مباراة الزمالك والجونة فى الدورى

حالة الطقس الآن.. المنخفض الصحراوى يضرب مصر

صور للمنخفض الصحراوي الذي يضرب مصر 2022

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 26 فلسطينيًا فى الضفة الغربية

بدلاً من روسيا.. هل بإمكان إسرائيل أن تزود أوروبا بالغاز؟

الجيش الإسرائيلى يكشف تفاصيل اعتراض طائرتين تابعتين لإيران