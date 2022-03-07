الإثنين 07 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزارة الخارجية تطلق حملة إعلامية تعريفية بمناسبة الاحتفال بمئويتها

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

تحتفل وزارة الخارجية، يوم 15 مارس الجاري، بمرور مائة عام على إعادة العمل بها عام 1922، وذلك إثر توقفها على وقع إعلان الحماية البريطانية على مصر عام 1914.

الاحتفال بمئوية وزارة الخارجية

وتطلق الوزارة، اعتبارًا من صباح غدٍ الثلاثاء، حملة إعلامية تعريفية ذات جوانب متعددة على مدار عدة أيام للتعريف بدور وزارة الخارجية والدبلوماسية المصرية تاريخًا وحاضرًا، فضلًا عن أبرز الإنجازات التي تحققت على مدار القرن الماضي؛ وذلك من خلال أنشطة تفاعلية تشمل طرح أسئلة وأجوبة على منصات الوزارة الإلكترونية، ونبذة عن أهم المحطات في تاريخ الدبلوماسية المصرية العريقة.  

وتهدف تلك الحملة إلى إلقاء الضوء على ما اضطلعت به الدبلوماسية المصرية، خلال العقود الماضية، من تحركات مستمرة وجهود متواصلة للدفاع عن مصالح مصر العُليا، وتعظيم الاستفادة من مُختلف الأطر الدبلوماسية لصون مقدراتنا الوطنية، فضلًا عن المساهمة في جهود الدولة المصرية نحو تعزيز ركائز السلم والاستقرار على الساحتين الإقليمية والدولية.

وزارة الخارجية مارس مرور مائة عام المصرية الدبلوماسية المصرية جهود الدولة المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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وزارة الخارجية تطلق حملة إعلامية تعريفية بمناسبة الاحتفال بمئويتها

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