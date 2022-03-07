«مفوضي الدولة» توصي بقبول طلاب الثانوية العامة اليمنية في الجامعات

أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، بإلزام تنسيق الجامعات بقبول أوراق طلاب شهادة الثانوية العامة اليمنية بالجامعات والمعاهد العليا للعام الجامعي “2021-2022” وإلغاء الآثار المترتبة على ذلك، والتي من أهمها إلزام مكتب التنسيق بقبول أوراقهم وتنسيقهم بالجامعات المصرية وفق شهادة الثانوية العامة اليمنية الحاصلين عليها.

جاء ذلك خلال الدعوى القضائية المقامة من عمرو عبد السلام المحامي، والتي طالب فيها بوقف قرار التنسيق عدم قبول طلاب الثانوية الأزهرية.

وذكرت الدعوى أن رفض مكتب التنسيق قبول أوراقهم يسبب عدم توافر الإقامة الرسمية الشرعية بالدولة المانحة الجمهورية اليمنية للطلاب وأولياء أمورهم خلال المدة المحددة للانتظام بالدراسة وذلك استنادًا إلى ما شهده العالم أجمع بصفة عامة ودولة اليمن بصفة خاصة من انتشار الوباء العالمي بها الذي حال بين الطلاب وبين السفر إلى دولة اليمن والانتظام بالدراسة بها خلال فترة الدراسة بما يعد عذرًا قهريًّا طارئًا خارجًا عن إرادته ومن ثم لم تطلب منه الدولة المانحة الانتظام الكامل للدراسة بها خلال فترة الدراسة أو الإقامة الفعلية خلال العام الدراسي حفاظًا على صحة الطلاب الدارسين بها وهو ما لم تستطيع إنكاره الجهة الإدارية المطعون ضدها ومن ثمّ يكون قرار الجهة الإدارية برفض قبول أوراق الطلاب بمكتب التنسيق غير قائم على السبب الصحيح الذي يبرره منطويًا على تعسف من قبل الجهة الإدارية في استعمال سلطاتها بما يترتب عليه حرمان الطالب من الالتحاق بالجامعات.